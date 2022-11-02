به گزارش خبرنگار مهر، ماه زرافشون رفیعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارتقای سطح سلامت در شهرستان تنگستان و ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش کمبودهای شهرستان از اولویت‌های کاری در شهرستان تنگستان خواهد بود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان تنگستان گفت: ارتقای شاخص‌های سلامت را به جد پیگیری می‌کنیم و با توسعه زیرساخت‌ها در جهت دسترسی سریع‌تر مردم به خدمات بهداشتی و درمانی گام بر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: امیدوارم در دوران تصدی مسئولیت شبکه بهداشت و درمان تنگستان بتوانم وقت خود را به‌طور بهینه وقف پیگیری مطالبات به‌حق مردم و رفع مشکلات بهداشتی درمانی آنان کنم.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان تنگستان با بیان اینکه پذیرفته‌ایم که در نظام جمهوری اسلامی ایران در هر پست و جایگاهی که هستیم خدمت کنیم بیان داشت: خدمت به مردم را افتخاری برای خود می‌دانم و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهم بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان در تنگستان با بیان اینکه این شهرستان با بافت عمدتاً روستایی دارای شرایط ویژه‌ای در استان است افزود: ا باید برای تحقق عدالت در سلامت در این شهرستان اهتمام ویژه‌ای برای رفع محرومیت‌ها در حوزه بهداشت و درمان از سوی مسئولین صورت بگیرد.

رفیعی افزود: اگر نتوانیم نیازها و احتیاجات بهداشتی درمانی شهرستان را به‌عنوان اولویت شهرستان به سطح کلان مسئولیتی کشور که محل تصمیم‌گیری است انتقال دهیم نمی‌توانیم شاهد تغییرات مؤثری باشیم لذا همراهی و همدلی همه مسئولین شهرستان برای رفع این محرومیت‌ها لازم است.