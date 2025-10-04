  1. جامعه
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

کارگر: دستگاه‌های اجرایی موظف به حذف کپی مدارک شدند

کارگر: دستگاه‌های اجرایی موظف به حذف کپی مدارک شدند

رئیس سازمان ثبت‌ احوال اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌ به حذف کپی مدارک و استفاده از سامانه‌های احراز هویت الکترونیکی ثبت‌ احوال شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال کشور با فراهم سازی زیرساخت های احراز هویت الکترونیک و ایجاد سامانه های استعلام، هم اکنون اطلاعات هویتی شهروندان را به صورت مستقیم و برخط از طریق پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می دهد و این اقدام علاوه بر حفاظت و حراست از اطلاعات هویتی باعث کاهش هزینه‌های مردم، شفافیت و سلامت اداری می شود.

کارگر با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی موظف به حذف کپی و استفاده از سامانه های الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور هستند افزود: در راستای سیاست‌های دولت الکترونیک این سازمان به سرعت در حال گسترش زیرساخت های لازم در خصوص احراز هویت الکترونیک است، که در این راستا علاوه بر سامانه های استعلام، سامانه هدا(هویت دیجیتال ایرانیان) را با هدف احراز هویت در فضای مجازی راه اندازی نمود، تا بتواند مسیری امن و مطمئن برای ارائه خدمات به شهروندان فراهم کنند.

وی تأکید کرد: مردم باید بدانند که دریافت هرگونه کپی مدارک در دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است و مردم می توانند مراتب را از طریق دستگاههای نظارتی پیگیری کنند.

    • GB ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      هوین بیومتریک مهمترین قدم و مهمترین هست ،(البته تشخیص هویت دی ان ا در حال جایگزینی ایندو هست و ما هنوز اندر خم یک کوچه ،،،اگر به آپدیت سیستم و کارهامون سرعت ندیم (منظور حداکثر زیر یکسال هست )با وجود هوش مصنوعی با مشکلاتی بزرگ و حتی امنیتی سنگین مواجه خواهیم شد ،دشمن مثل ما در خواب نیست

