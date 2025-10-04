سرمست: پژوهش ها در گوشه کتابخانه های دانشگاه ها در حال خاک خوردن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی اظهار کرد: طرح های پژوهشی که از قبل در استان اجرا شده باید به روزرسانی شود و بیشتر طرح هایی مورد توجه قرار گیرد که کاربردی باشد و دردی از جامعه را درمان کند.

وی ادامه داد: امروز بیشتر طرح های پژوهشی در دانشگاه های استان بدون توجه به نیازها و اولویت های بومی - منطقه ای انجام می شود و بیشتر آنها در گوشه کتابخانه های دانشگاه ها در حال خاک خوردن هستند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه طرح پژوهشی دستاوردها و چالش های تیم فوتبال تراکتور که در استان انجام شده مهم تر از دیگر طرح های مطرح شده پژوهشی برای تصویب در شورای برنامه ریزی استان است، گفت: تبعات یک تصمیم در ۲۰ سال گذشته برای استان بسیار سنگین بوده و هنوز تبعات آن رفع نشده است در حالیکه در مورد جشن تراکتور، به رغم مخالفت هایی که بود برگزار شد.

سرمست ادامه داد: ۲۰۰ هزار نفر در ورزشگاه جمع شدند و جشن گرفتند و مشکلی پیش نیامد و این نتجه تصمیم درست بود و نشان داد که رویدادهای فرهنگی ورزشی در استان در راستای وفاق ملی است .