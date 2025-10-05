  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

مهدی پور: ۸ ایستگاه دائمی شبکه ژئودینامیک آذربایجان شرقی نوسازی می شود

مهدی پور: ۸ ایستگاه دائمی شبکه ژئودینامیک آذربایجان شرقی نوسازی می شود

تبریز- مدیر نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، از نوسازی ۸ ایستگاه دائمی شبکه ژئودینامیک و توسعه شبکه با احداث ۷ ایستگاه دائمی جدید در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهدی‌پور روز یکشنبه اظهار کرد: با اجرای طرح نوسازی و توسعه شبکه ایستگاه‌های دائمی ژئودینامیک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نوسازی ایستگاه‌های منتخب با تعویض گیرنده، آنتن و سایر ملزومات و متعلقات سخت افزاری انجام یافت.

وی افزود: این ایستگاه‌ها در اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی، طی راه‌اندازی شبکه سراسری ژئودینامیک ایران توسط سازمان نقشه‌برداری کشور در مراکز امند، بهرمان، سهند، تسوج، یکانکهریز، اهر، بناب و هشترود ایجاد شده‌اند.

مهدی‌پور توضیح داد: در حال حاضر بنا به دلایلی نظیر تحولات و پیشرفت‌های عظیم تکنولوژی، ظهور سامانه‌های مختلف تعیین موقعیت ماهواره‌ای‌، فرسودگی، خرابی و عمر بالای گیرنده ها و مصائب متعدد بهره‌برداری از آنها، نوسازی تجهیزات فنی برای ادامه فعالیت و کارایی مؤثر شبکه اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: بر این اساس طی اقدامات صورت گرفته در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، از ۱۵ گیرندهGNSS خریداری شده در تابستان سال جاری تعداد ۸ گیرنده جایگزین تجهیزات موجود در نقاط فوق گردیده و به سامانه هدی پرو سازمان نقشه‌برداری کشور متصل شد.

مهدی‌پور تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان براساس مطالعات و بررسی‌های فنی با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور و همکاری مؤثر دستگاههای اجرایی استان نسبت به جانمایی و احداث ۷ ایستگاه جدید در نقاط فاقد پوشش استان واقع در موقعیتهای شبستر، مرند، هریس، خداجو، بستان آباد، سراب و روستای گمیچی، با هدف بهره‌برداری چندمنظوره، بصورت پیلارهای بتنی محصور در فنسهای فلزی مستحکم اقدام نموده است.

مدیر نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان ساخت: داده‌های حاصل از مشاهدات گیرنده‌های GNSS برای اهداف مختلف بویژه پایش حرکات پوسته زمین، بررسی وضعیت فرونشست محدوده ایستگاهها، امور ناوبری و تهیه نقشه مخاطرات (فرونشست، سیل، زمین‌لرزه و ...)، کنترل پایداری سازه‌ها و بناهای مهم، ارائه چارچوب مرجع مختصاتی استان جهت بهره‌برداری در پروژه‌های اجرایی استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد خبر 6612052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها