مهدی پور: ۸ ایستگاه دائمی شبکه ژئودینامیک آذربایجان شرقی نوسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهدی‌پور روز یکشنبه اظهار کرد: با اجرای طرح نوسازی و توسعه شبکه ایستگاه‌های دائمی ژئودینامیک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نوسازی ایستگاه‌های منتخب با تعویض گیرنده، آنتن و سایر ملزومات و متعلقات سخت افزاری انجام یافت.

وی افزود: این ایستگاه‌ها در اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی، طی راه‌اندازی شبکه سراسری ژئودینامیک ایران توسط سازمان نقشه‌برداری کشور در مراکز امند، بهرمان، سهند، تسوج، یکانکهریز، اهر، بناب و هشترود ایجاد شده‌اند.

مهدی‌پور توضیح داد: در حال حاضر بنا به دلایلی نظیر تحولات و پیشرفت‌های عظیم تکنولوژی، ظهور سامانه‌های مختلف تعیین موقعیت ماهواره‌ای‌، فرسودگی، خرابی و عمر بالای گیرنده ها و مصائب متعدد بهره‌برداری از آنها، نوسازی تجهیزات فنی برای ادامه فعالیت و کارایی مؤثر شبکه اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: بر این اساس طی اقدامات صورت گرفته در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، از ۱۵ گیرندهGNSS خریداری شده در تابستان سال جاری تعداد ۸ گیرنده جایگزین تجهیزات موجود در نقاط فوق گردیده و به سامانه هدی پرو سازمان نقشه‌برداری کشور متصل شد.

مهدی‌پور تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان براساس مطالعات و بررسی‌های فنی با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور و همکاری مؤثر دستگاههای اجرایی استان نسبت به جانمایی و احداث ۷ ایستگاه جدید در نقاط فاقد پوشش استان واقع در موقعیتهای شبستر، مرند، هریس، خداجو، بستان آباد، سراب و روستای گمیچی، با هدف بهره‌برداری چندمنظوره، بصورت پیلارهای بتنی محصور در فنسهای فلزی مستحکم اقدام نموده است.

مدیر نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان ساخت: داده‌های حاصل از مشاهدات گیرنده‌های GNSS برای اهداف مختلف بویژه پایش حرکات پوسته زمین، بررسی وضعیت فرونشست محدوده ایستگاهها، امور ناوبری و تهیه نقشه مخاطرات (فرونشست، سیل، زمین‌لرزه و ...)، کنترل پایداری سازه‌ها و بناهای مهم، ارائه چارچوب مرجع مختصاتی استان جهت بهره‌برداری در پروژه‌های اجرایی استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.