به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر شنبه در شورای پدافند غیرعامل استان کرمان که با حضور جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد با اشاره به ضرورت تمرکز بر زیرساختهای حیاتی استان کرمان در حوزه پدافند غیرعامل گفت: امنیت آب، برق، گاز، راهها، ارتباطات و حمل و نقل باید در اولویت برنامههای پدافند غیرعامل باشد، زیرا هر اختلالی در این حوزهها، زندگی مردم را مستقیم تحت تاثیر دارد.
وی با تاکید بر هماهنگی و همافزایی دستگاهها در حوزه پدافند غیرعامل افزود: هیچ دستگاهی به تنهایی توان مقابله با بحرانها را ندارد و ما باید نقشه عملیاتی مشترک در استان کرمان داشته باشیم.
طالبی، ادامه داد: استان کرمان به لحاظ اقتصادی حساس است و ایجاب میکند برنامه خاصی در اقتصاد مقاوم و تاب آور در برابر بحرانها داشته باشیم.
استاندار کرمان با اشاره به روحیه جمعگرایی و همافزایی حاکم در این استان تصریح کرد: مهمترین سرمایه پدافند غیرعامل آگاهی و همراهی مردم است و در همین راستا نیز آگاهیهای عمومی را باید جدی بگیریم.
وی، مهمترین درس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را همدلی مردم و انسجام مدیران دانست و گفت: انسجام مدیران کلید عبور از بحران است و مهمترین سرمایه ما همراهی و همدلی مردم است که باید به مدل دائمی مقابله با بحران تبدیل و برای تقویت سرمایه اجتماعی در حوزه پدافند غیرعامل نیز کار کنیم.
