۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱

محمدی: تکلیف طرح های زمین مانده آذربایجان شرقی مشخص شود

تبریز- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی بر تعیین تکلیف طرح های زمین مانده مصوب شورای برنامه ریزی در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی بر تعیین تکلیف طرح های زمین مانده مصوب شورای برنامه ریزی در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تاکید کرد و گفت: دستگاه های متولی، باید تا جلسه آینده این شورا، وضعیت این طرح ها را نهایی کنند.

محمدی ادامه داد: از ۱۵۵ طرح مصوب این شورا در سال های یاد شده، ۲۷ طرح خاتمه یافته، ۶۶ طرح در دست اجراست، ۵۴ طرح شروع نشده و هشت طرح نیز تغییر کاربری داده است که ضروری است ۵۴ طرح شروع نشده و هشت طرح تغییر کاربری شده تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: در موضوع طرح های بر زمین مانده، باید واقعیت های جامعه ببینیم در برخی مواقع دولتی ها مقصر هستند و در برخی مواقع، افراد سرمایه گذار کوتاهی کرده اند.

