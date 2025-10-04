همکاری های مشترک سه جانبه برای گسترش دانش شناختی

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تقویت پژوهش‌های میان‌ رشته‌ ای و تسریع انتقال فناوری‌های شناختی به حوزه‌های آموزش و سلامت شناختی، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، دانشگاه تربیت ‌دبیرشهید رجایی و آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغزبا هدف توسعه دانش شناختی و ایجاد خدمات فناورانه درحوزه آموزش و پرورش شناختی با یکدیگرهمکاری می کنند.

این تعامل مشترک قرار است بستر لازم را برای تولید دانش کاربردی، تربیت نیروی انسانی متخصص و تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی فراهم آورد.

تقویت پژوهش‌های پایه و کاربردی در علوم شناختی، توسعه فناوری‌های کمک‌ آموزشی و ارزیابی شناختی برای مدارس و مؤسسات آموزشی، ایجاد زیرساخت‌های داده‌ای و نقشه ‌برداری مغز برای پژوهش‌های ملی مرتبط با کاربردهای شناختی ازمحورهای این همکاری مشترک سه جانبه تعیین شده است.

کارشناسان و مدیران این سه نهاد تخصصی در جلسه ای، مسئله ‌محور بودن همکاری ها و ترکیب ظرفیت‌های پژوهشی، آموزشی و زیرساختی را عامل افزایش کیفیت آموزش درحوزه شناختی ، تولید ابزارهای پایش و توانبخشی شناختی، توانمندسازی معلمان و ارتقای جایگاه کشور در پژوهش‌های شناختی عنوان کردند.

طرفین همچنین با برگزاری کارگاه‌ها و دوره های آموزشی برای معلمان، دانشجویان و پژوهشگران و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی آزمایشی درسطح مدارس ومراکز علمی با بهره گیری از دانش هوش مصنوعی و فناوری های نوین درحوزه علوم شناختی موافقت کردند.

در چارچوب این همکاری مشترک این سه نهاد در امر حمایت های علمی وآموزشی و تحقیقاتی برای توسعه و گسترش دانش علوم و فناوری های شناختی، تربیت نیروی انسانی ، طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای آموزشی و توانمندسازی معلمان، تحلیل داده های پژوهشی و نیز هماهنگی و سیاست ‌گذاری و اتصال نتایج پژوهشی به بازارو نهادهای متقاضی با یکدیگرهمکاری می کنند.