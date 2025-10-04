از تهران تا بغداد و بیروت؛ ترجمه عربی کتاب «به اضافه مردم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «به اضافه مردم» نوشته روح‌الله رشیدی است که پیش‌تر توسط انتشارات راه یار منتشر شده است. هدف این کتاب ارائه اصول عملی کار فرهنگی بر پایه تجربیات موفق تاریخ انقلاب اسلامی است که در قالب ۱۰ اصل شامل مردم‌محوری، مشارکت‌پذیری حداکثری، گروه‌محوری، هنرمحوری، عملیات‌محوری، کار اجتماعی، فرصت‌محوری، مسجدمحوری، اولویت‌محوری و عدالت‌محوری تدوین شده است.

از ویژگی‌های برجسته این کتاب می‌توان به کاربردی بودن آن همراه با مثال‌های عینی، ضمیمه‌ای شامل آسیب‌شناسی برنامه‌های فرهنگی و نثری روان و قابل فهم برای عموم اشاره کرد.

گفتنی است قرارداد ترجمه و چاپ این اثر به‌واسطه رایزنی فرهنگی ایران در عراق منعقد شده و دارالحضاره لبنان وظیفه چاپ و نشر آن را بر عهده دارد.