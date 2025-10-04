  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

جشن عاطفه‌ها در جزیره خارگ برگزار شد

خارگ- آیین جشن عاطفه‌ها با حضور جمعی از مسئولان و خیرین در جزیره خارگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور بخشدار ویژه خارگ عصر شنبه در این آئین با تبریک آغاز سال تحصیلی و برگزاری جشن عاطفه‌ها اظهار کرد: این آیین نمادی از همبستگی اجتماعی و مشارکت مردم در رفع نیازهای آموزشی دانش‌آموزان کم‌برخوردار است.

وی افزود: مشارکت خیرین و دستگاه‌های اجرایی در جشن عاطفه‌ها نشان‌دهنده جایگاه والای فرهنگ ایثار و همدلی در جامعه خارگ است و باید تلاش کنیم با استمرار این حرکت ارزشمند، زمینه تحصیل همه دانش‌آموزان بدون دغدغه فراهم شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش و پشتیبانی از آینده‌سازان کشور، رسالت همه نهادهای اجتماعی است و برگزاری جشن عاطفه‌ها فرصت مناسبی برای تقویت این رویکرد است.

