به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها عصر امروز شنبه ۱۲ مهرماه به همراه مدیرکل حوزه ریاست سازمان در منزل سرباز جانباز حسین نظیفی، که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بازداشتگاه اوین مجروح و قطع نخاع شده است، حضور یافت.

در این دیدار، محمدی از نزدیک در جریان وضعیت وی قرار گرفت و دستورات لازم را برای پیگیری روند درمان این سرباز ایثارگر صادر کرد.

این سرباز جانباز اکنون تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارد و روند درمان او همچنان ادامه دارد.

گفتنی است، عیادت رییس سازمان زندان‌ها از جانبازان و دیدار با خانواده معزز شهدای اوین در ایام مختلف و به منظور دلجویی و حمایت‌های لازم از آنان صورت می‌گیرد.