به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در نشست شورای پدافند غیرعامل استان زنجان که با هدف بررسی اقدامات انجامشده و برنامهریزی برای تقویت تابآوری زیرساختهای حیاتی برگزار شد، با اشاره به تهدیدات سخت، نیمهسخت و نرم دشمنان بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: هدف دشمنان، ایجاد فروپاشی داخلی و تضعیف تابآوری اجتماعی از طریق نارضایتی عمومی است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تهدیداتی که کشور با آن مواجه است و تهدیدات نو پدیدی که قطعا در آینده با آن مواجه خواهیم شد، در حفاظت از بخش های مهم و زیرساختی مثل آب، سوخت، گاز و خدمات بانکی و نان نیاز به اولویت و توجه بیشتری وجود دارد.
استاندار زنجان با بیان اینکه قانون در این حوزه مجازات های استنکاف ها را مشخص کرده است، ادامه داد: به نظر می رسد حوزه پدافند نیازمند عزم جدی مدیران دستگاهی است و تقریبا هیچ مانعی به لحاظ اعتباری، قانونی، رویه ها و روندها ندارد.
وی افزود: باید ساختارهای پدافندی هر دستگاه به شکل جدی، مسائل، مشکلات و موانع آن دستگاه را برآورد کرده و به شورای پدافند غیر عامل استان انتقال دهد تا اگر نیاز به کمک است پیگیری شود.
وی افزود: لازم است که به طور مستمر تهدیدات نو پدید حوزه نرم، نیمه سخت و سخت کشور توسط کمیته دائمی برآورد شود و برش استانی آن نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
استاندار زنجان ادامه داد: وظیفه اصلی شورای پدافند غیرعامل ارتقای توان بازدارندگی، ایمنی زیرساخت ها و بالا بردن تاب آوری اجتماعی در مقابله با تهدیدات است.
وی با اشاره به فرا رسیدن هفته پدافند غیرعامل از پنج تا ۱۱ آبانماه، خواستار برنامهریزی و اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و رزمایشهای تخصصی توسط دستگاه های اجرایی استان شد تا آگاهی عمومی در زمینه پدافند غیرعامل ارتقا یابد.
