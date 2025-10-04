  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

تولیت آستان قدس رضوی: کارخانه سیمان «سمنگان» تعیین تکلیف می‌شود

بجنورد- تولیت آستان قدس رضوی گفت: کارخانه سیمان سمنگان که بدون طرح مطالعاتی جامع ایجاد شده، توسط معاونت‌های مربوطه آستان قدس تعیین تکلیف خواهد.

حجت‌الاسلام احمد مروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کارخانه سیمان سمنگان توسط آستان قدس رضوی تعیین تکلیف خواهد شد.

وی در ادامه افزود: احداث این کارخانه بدون طرح مطالعاتی جامع و دقیق در گذشته انجام شده و اکنون نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری نهایی است.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: با هدف آسایش مردم و جلوگیری از مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی، این مجموعه باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

حجت‌الاسلام مروی یادآور شد: راه‌اندازی این کارخانه به دلیل هزینه‌های بالا و عدم توجیه اقتصادی به معاونت‌های متناظر و مربوطه آستان قدس واگذار شده تا پس از بررسی کامل، تصمیم نهایی اتخاذ شود.

