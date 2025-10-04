جعفر جوزانی: ورود به انیمیشن سینمایی برای ما ریسک بزرگ بود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» شامگاه شنبه در سینما ساحل اصفهان و در حاشیه سی و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان برگزار شد. در این نشست، مهدی جعفر جوزانی، تهیهکننده اثر صحبتهای خود را با یاد و احترام به ۳۵ دانشآموز شهید آغاز کرد و تأکید کرد: هرگز نباید یاد آن عزیزان فراموش شود.
وی افزود: هسته اصلی گروه در کاشان شکل گرفته و با حضور اعضایی همچون عماد رحمانی و معین کریمی، مدیر تولید سختگیر و جدی، پروژه به صورت جدی پیگیری شده است.
تهیهکننده «افسانه سپهر» با اشاره به سابقه تیم در حوزه بازیسازی، ورود به عرصه انیمیشن سینمایی را یک ریسک بزرگ دانست و در ادامه گفت: خوشبختانه این تجربه برای ما موفقیتآمیز بود و اثر در مرحله نهایی جشنواره فیلم کودک اصفهان پذیرفته شد و در جشنوارههای بینالمللی چون جشنواره پکن و جشنواره مستقلین جهان در ایالت هیوستون آمریکا نیز حضور خواهد داشت.
وی خبر داد: اثر پیشتر در جشنواره فیلم فجر نیز رونمایی شده و اکنون در آمریکای شمالی در حال اکران است.
جعفر جوزانی درباره مسیر تولید انیمیشن ایرانی در سالهای اخیر گفت: پس از موفقیتهای آثار پیشین مانند «شاهزاده روح» و «فیل شاه»، نسل جدید انیمیشنسازان ایرانی با دانش روز و تلاش شبانهروزی، مسیر ورود به بازار جهانی را با سرعت بیشتری طی میکنند. پیشبینی میکنم تا یک سال آینده خبرهای خوشحالکنندهتری از حضور انیمیشنهای ایرانی در عرصه بینالملل داشته باشیم.
وی به نکات خلاقانه در روایت داستان اشاره کرد و توضیح داد: این اثر بیشتر بر اقتباس از واقعیت و تجربه کودکان تأکید دارد تا تالیف صرف.
این تهیه کننده افزود: سعی کردیم با استفاده از تصاویر و شخصیتهایی که کودکان با آنها در زندگی روزمره آشنا هستند، فیلم را جذابتر و قابل فهمتر کنیم. شخصیت سپهر با همراهی یوزپلنگ خود، نماینده قهرمان ایرانی است که در برابر نیروهای منفی مقابله میکند.
وی به نقدها و بازخوردها اشاره کرد و گفت: به جای پاسخگویی مستقیم به نقدهای منفی، تمرکز خود را بر اصلاح و بهبود اثر در اکران و حضور بینالمللی گذاشتهایم. انصافاً بسیاری از این نقدها سازنده بودند و تلاش کردیم به آنها توجه کنیم تا فیلم موفقتر باشد.
