به گزارش خبرنگار مهر، حجت جنگجو شنبه شب در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی بندر سیراف با بخشدار این بخش ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و انتصاب بخشدار جدید، بر لزوم حل مشکلات مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به دغدغه دیرینه مردم درباره گمرک سیراف اظهار داشت: راهاندازی مجدد گمرک، علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی، زمینهساز استقرار بانکها و ادارات، ایجاد فرصتهای شغلی و رفع بسیاری از مشکلات شهری خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی بندر سیراف همچنین با اشاره به مشکلات حوزه درمان گفت: درمانگاه شهر با کمبود امکانات و فرسودگی آمبولانس روبهروست و نبود راننده در شیفت دوم، روند خدماترسانی را با اختلال مواجه کرده که نیازمند رسیدگی فوری است.
وی در ادامه از پیشرفت پروژه تقاطع غیرهمسطح سیراف خبر داد و آن را طرحی مؤثر در روانسازی ترافیک، ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات دانست.
جنگجو یادآور شد: رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور از این پروژه بازدید و بر تسریع در روند اجرای آن تأکید کرده است.، همچنین نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، قول حمایت و همکاری برای پیشرفت این طرح را داده است.
وی در پایان با اشاره به مشکلات حقوقی و ثبتی زمینها در سیراف گفت: بلاتکلیفی بیش از دو دهه مردم در زمینه ثبت اسناد و عدم صدور مجوز ساختوساز در بخش قابل توجهی از شهر، موجب نارضایتی عمومی شده و نیازمند ورود جدی مسئولان در سطوح شهرستانی، استانی و ملی است.
