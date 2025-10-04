به گزارش خبرنگار مهر، هادی عقیلی شامگاه شنبه در نشست خبری پس از دربی اصفهان غیبت نویدکیا، سرمربی تیم را به دلیل یک اتفاق خانوادگی توضیح داد و سپس به عملکرد دفاعی تیم پرداخت: پس از بازی پرسپولیس، روی اشکالات کار کردیم تا ضعف‌ها را برطرف کنیم. فوتبال اینطور نیست که بتوانیم همه لحظات را کنترل کنیم، چون حریف هم برنامه‌های خاص خود را دارد، اما خوشبختانه در دو بازی اخیر حتی برابر تراکتور، میزان ضربه‌هایی که به سمت دروازه ما زده می‌شد کاهش پیدا کرد. دفاع تیم در این بازی و بازی قبل بهتر از همیشه کار کرد.

وی درباره کیفیت مسابقه دربی نیز گفت: بازیکنان ما عملکرد خوبی داشتند، موقعیت مناسب ایجاد کردند، اما پنالتی و گلی که فکر می‌کردیم قطعی است، در VAR رد شد. نمی‌توانم بگویم تیم ما بد بازی کرده. با احترامی که برای تیم حریف قائل هستم، باید بگویم که سپاهان کاملاً جریان بازی را در اختیار داشت و مقابل تیمی بازی کرد که ۹۰ دقیقه دفاع کرد، نه فقط بخشی از زمان.

رضایت از عملکرد ریکاردو و لزوم آغاز تغییر از خود تیم

مربی تیم سپاهان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کلی فوتبال ایران و برنامه‌های تاکتیکی، ابراز کرد: برای پیشرفت باید از خودمان شروع کنیم؛ بازیکن باید تغییر کند تا به سطح حرفه‌ای برسد. همه چیز از خود تیم آغاز می‌شود؛ از زیرساخت تا بخش فنی.

وی همچنین به تعویض‌های انجام‌شده در این بازی اشاره کرد: تعویض‌ به موقع بود و موقعیت ایجاد کردیم، اما گل ما آفساید اعلام شد. مهم زمان نیست بلکه تاثیرگذاری است که به نظرم داشتیم.

عقیلی درباره مهاجم خارجی تیم، ریکاردو، گفت: از عملکردش راضی هستیم. آمار پاس‌ها و نمودار جی‌پی‌اس نشان می‌دهد که فعالیتش بالاست. با چشم هم می‌بینیم که در همه نقاط زمین حاضر است و ارتباط بین خط دفاع و حمله را برقرار می‌کند. در بازی تراکتور ضربه‌ای زد که به تیر دروازه خورد؛ اگر گل می‌شد، اولین بازی‌اش با گل آغاز می‌شد.