به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی پس از شکست چهار بر سه تیمش مقابل سپاهان اصفهان در شهرآورد هفته بیست و یکم فوتبال اصفهان در گفتگو با خبرنگاران رسانههای گروهی در مورد این بازی اظهار داشت: دیدار تیمهای ذوبآهن و سپاهان بازی پرگل و تماشاگرپسندی بود اما متاسفانه ما در این مسابقه اشتباهات فاحشی داشتیم و در روزی که خیلی اشتباه کردیم، سپاهان از فرصتهای خود نهایت استفاده را برد و پیروز میدان شد.
وی با انتقاد از عملکرد خط دفاعی ذوبآهن در این مسابقه ادامه داد: به نظر من خط دفاعی ما در شهرآورد اصفهان به اندازه یک سال لیگ اشتباه کرد اما در این بین دروازهبان ما بسیار خوب کار کرد و جور خط دفاعی را کشید اما بازیکنان در خط دفاعی تیم واقعا بد بودند.
سرمربی ذوبآهن به عملکرد بازیکنانش در این مسابقه اشاره کرد و بیان داشت: یک امتیاز این بازی برای ما ارزشی نداشت و ما در این مسابقه به دنبال سه امتیاز بودیم و ترکیب هجومی ما نیز نشانه این مسئله بود اما خط حمله ما خوب کار نکرد و باید بگویم تیم ما در این بازی سردرگم بازی کرد.
وی پیرامون تعویضهایش در این مسابقه نیز تصریح کرد: بر اساس تاکتیک حریف تعویض انجام دادیم و اگر شرایط به ما اجازه میداد من همان 10 دقیقه اول 5 تعویض در مدافعان تیم انجام میدادم و بین دو نیمه نیز 9 بازیکن را تعویض میکردم چون دفاع ما نه یارگیری مناسبی کرد و نه هافبک گیری مناسبی نداشت.
کاظمی به بازی تیمش مقابل پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی نیز اشاره کرد و افزود: باید زمان مسابقه با پرسپولیس را ببینیم و در مورد آن نظر بدهیم اما مطمئن باشید برای آن بازی هم برنامههای مناسبی داریم وامیدواریم بتوانیم پرسپولیس را در مرحله یک چهارم نهایی شکست دهیم.
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