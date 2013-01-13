  1. عناوین کل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۳۷

انتقاد کاظمی از مدافعان/

دفاع ذوب‌آهن در شهرآورد به اندازه یک سال اشتباه کرد

دفاع ذوب‌آهن در شهرآورد به اندازه یک سال اشتباه کرد

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با انتقاد از خط دفاعی تیمش در دیدار با سپاهان گفت: بازیکنان خط دفاعی ذوب‌آهن در دیدار با سپاهان به اندازه یک سال اشتباه کردند، اگر می‌توانستم 5 بازیکن خود را تعویض می‌کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی پس از شکست چهار بر سه تیمش مقابل سپاهان اصفهان در شهرآورد هفته بیست و یکم فوتبال اصفهان در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی در مورد این بازی اظهار داشت: دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان بازی پرگل و تماشاگرپسندی بود اما متاسفانه ما در این مسابقه اشتباهات فاحشی داشتیم و در روزی که خیلی اشتباه کردیم، سپاهان از فرصت‌های خود نهایت استفاده را برد و پیروز میدان شد.

وی با انتقاد از عملکرد خط دفاعی ذوب‌آهن در این مسابقه ادامه داد: به نظر من خط دفاعی ما در شهرآورد اصفهان به اندازه یک سال لیگ اشتباه کرد اما در این بین دروازه‌بان ما بسیار خوب کار کرد و جور خط دفاعی را کشید اما بازیکنان در خط دفاعی تیم واقعا بد بودند.

سرمربی ذوب‌آهن به عملکرد بازیکنانش در این مسابقه اشاره کرد و بیان داشت: یک امتیاز این بازی برای ما ارزشی نداشت و ما در این مسابقه به دنبال سه امتیاز بودیم و ترکیب هجومی ما نیز نشانه این مسئله بود اما خط حمله ما خوب کار نکرد و باید بگویم تیم ما در این بازی سردرگم بازی کرد.

وی پیرامون تعویض‌هایش در این مسابقه نیز تصریح کرد: بر اساس تاکتیک حریف تعویض انجام دادیم و اگر شرایط به ما اجازه می‌داد من همان 10 دقیقه اول 5 تعویض در مدافعان تیم انجام می‌دادم و بین دو نیمه نیز 9 بازیکن را تعویض می‌کردم چون دفاع ما نه یارگیری مناسبی کرد و نه هافبک گیری مناسبی نداشت.

کاظمی به بازی تیمش مقابل پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی نیز اشاره کرد و افزود: باید زمان مسابقه با پرسپولیس را ببینیم و در مورد آن نظر بدهیم اما مطمئن باشید برای آن بازی هم برنامه‌های مناسبی داریم وامیدواریم بتوانیم پرسپولیس را در مرحله یک چهارم نهایی شکست دهیم.

کد مطلب 1790087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید