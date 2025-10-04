  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۶

راه‌اندازی سیستم پکس در بیمارستان سلامت ثلاث باباجانی

کرمانشاه- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ثلاث باباجانی از راه‌اندازی سیستم پکس (PACS) در بیمارستان سلامت این شهرستان خبر داد.

سعدی رامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه فناوری‌های نوین در عرصه سلامت اظهار کرد: با تلاش‌های انجام‌شده، سیستم پکس (PACS) در بیمارستان سلامت ثلاث باباجانی راه‌اندازی شد تا بیماران بتوانند از خدمات تشخیصی دقیق‌تر، سریع‌تر و مبتنی بر آرشیو الکترونیک بهره‌مند شوند.

وی افزود: استقرار این سیستم علاوه بر آنکه امکان نگهداری ایمن و مستند تصاویر پزشکی بیماران را فراهم می‌کند، به پزشکان اجازه می‌دهد در کوتاه‌ترین زمان به اطلاعات و سوابق تصویربرداری بیماران دسترسی داشته باشند که این امر موجب افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های درمانی می‌شود.

رامین همچنین با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی مداوم تجهیزات پزشکی خاطرنشان کرد: در کنار دیجیتالی شدن دستگاه‌های رادیولوژی و استقرار سیستم HIS، بهره‌برداری از سیستم پکس یک تحول مهم در ساختار خدمات درمانی شهرستان محسوب می‌شود. این اقدامات علاوه بر ارتقای کیفیت تشخیص و درمان، صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف منابع و کاهش هزینه‌های جانبی برای بیماران و مراکز درمانی در پی دارد.

وی راه‌اندازی این سیستم را مصداقی از اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت دانست و تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص منطقه و نیاز بیماران به خدمات دقیق و سریع، چنین اقداماتی می‌تواند اعتماد مردم به خدمات بهداشت و درمان شهرستان را بیش از پیش افزایش دهد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان ثلاث باباجانی در پایان از زحمات واحد فناوری اطلاعات بیمارستان سلامت ثلاث باباجانی و همچنین مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی در تحقق این طرح قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با ادامه این روند، شاهد ارتقای بیش از پیش خدمات درمانی در این شهرستان باشیم.

