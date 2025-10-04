سعدی رامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه فناوری‌های نوین در عرصه سلامت اظهار کرد: با تلاش‌های انجام‌شده، سیستم پکس (PACS) در بیمارستان سلامت ثلاث باباجانی راه‌اندازی شد تا بیماران بتوانند از خدمات تشخیصی دقیق‌تر، سریع‌تر و مبتنی بر آرشیو الکترونیک بهره‌مند شوند.

وی افزود: استقرار این سیستم علاوه بر آنکه امکان نگهداری ایمن و مستند تصاویر پزشکی بیماران را فراهم می‌کند، به پزشکان اجازه می‌دهد در کوتاه‌ترین زمان به اطلاعات و سوابق تصویربرداری بیماران دسترسی داشته باشند که این امر موجب افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های درمانی می‌شود.

رامین همچنین با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی مداوم تجهیزات پزشکی خاطرنشان کرد: در کنار دیجیتالی شدن دستگاه‌های رادیولوژی و استقرار سیستم HIS، بهره‌برداری از سیستم پکس یک تحول مهم در ساختار خدمات درمانی شهرستان محسوب می‌شود. این اقدامات علاوه بر ارتقای کیفیت تشخیص و درمان، صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف منابع و کاهش هزینه‌های جانبی برای بیماران و مراکز درمانی در پی دارد.

وی راه‌اندازی این سیستم را مصداقی از اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت دانست و تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص منطقه و نیاز بیماران به خدمات دقیق و سریع، چنین اقداماتی می‌تواند اعتماد مردم به خدمات بهداشت و درمان شهرستان را بیش از پیش افزایش دهد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان ثلاث باباجانی در پایان از زحمات واحد فناوری اطلاعات بیمارستان سلامت ثلاث باباجانی و همچنین مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی در تحقق این طرح قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با ادامه این روند، شاهد ارتقای بیش از پیش خدمات درمانی در این شهرستان باشیم.