اسکوچیچ: از نتیجه راضی نیستم اما تساوی عادلانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ شنبه شب پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل فولاد خوزستان در نشست خبری بعد از بازی اظهار کرد: در این دیدار تا لحظه آخر شانس خوبی برای پیروزی داشتیم. حریف روی توپها و اوتهای بلند خطرناک ظاهر شد و در مجموع، نتیجه تساوی عادلانه بود؛ چرا که هر دو تیم میتوانستند برنده بازی باشند.
وی با بیان اینکه از نتیجه مساوی رضایت ندارد، افزود: بازیکنان ما خسته بودند؛ تقریباً هر چهار روز یکبار بازی میکنیم و شرایط آبوهوایی خوزستان هم کار را سختتر کرده بود. در نیمه نخست جریان بازی را در اختیار داشتیم و تا لحظه آخر برای گلزنی تلاش کردیم. با وجود نارضایتی از نتیجه، باید پذیرفت تساوی به عدالت نزدیک بود.
سرمربی تراکتور در واکنش به دیدگاه برخی خبرنگاران درباره تحت فشار بودن تیمش گفت: این نظر شخصی شماست؛ نمیتوانید بگویید با همه صحبت کردهاید. دروازهبان من نبود که وقتکشی میکرد. ما تا آخرین لحظه برای برد جنگیدیم. من عصبانی نیستم، اما از نتیجه راضی هم نیستم. انتظار داشتم سؤال بپرسید، نه اینکه نظر خودتان را مطرح کنید.
اسکوچیچ ادامه داد: برای یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فولاد و حتی نظر شما احترام قائلم اما سبک فوتبالی که در ایران جا افتاده و در آن دروازهبانها چند بار خود را روی زمین میاندازند، برای من قابل احترام نیست و این شیوه را دوست ندارم.
وی در پایان گفت: هیچگاه ادعا نکردم فولاد موقعیت نداشت. آنها تیم خوبی هستند و با اوتهای بلند و ضربات ایستگاهی خطرناک ظاهر شدند. با توجه به شرایط جوی و فشردگی مسابقات، ما تا ثانیه آخر برای برد تلاش کردیم. هیچوقت از مساوی راضی نمیشوم و تیم من هیچوقت وقتکشی نمیکند؛ ما همیشه برای پیروزی میجنگیم.
نظر شما