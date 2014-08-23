مقابل سپاهان دنبال برد هستیم/ اولویت فولاد، قهرمانی در دو جام است

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ عصر امروز در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خیلی خوشحال هستم از اینکه به این شهر آمده‌ام تا با تیمی مثل سپاهان بازی کنیم؛ سپاهان تیمی است که بازیکنان خوبی دارد و از کادر فنی مجرب و توانایی برخوردار است.

وی افزود: تیم ما به تازگی از بحران خودش دور شده و در حال حاضر لحظه‌شماری می‌کنم که برابر سپاهان صف‌آرایی کنیم؛ ایمان موسوی به تازگی محرومیت خود را به پایان رسانده اما بختیار رحمانی، آرش افشین و امید خالدی، هنوز مصدوم هستند و نمی‌توانند فولاد خوزستان را همراهی کنند.

سرمربی تیم فولاد خوزستان درباره نقطه قوت سپاهان بیان داشت: خوشحال هستم که همه می‌گویند خط حمله سپاهان قوی است و به طبق خط دفاعی خوبی ندارد؛ من تیم خوبی بستم اما سعی می‌کنم با تزریق نفرات دیگری، تیم را تقویت کنم.

وی درباره تاکتیکش برای این مسابقه تصریح کرد: استراتژی ما در هر بازی تهاجمی بوده ما برای گل نخوردن به اصفهان نیامده‌ایم و دوست داریم بازی را تهاجمی آغاز کرده و ادامه دهیم ولی اگر سپاهان بهتر بود و مساوی گرفتیم، در ادامه نیز به دنبال حمله هستیم؛ بازی بسیار خوبی بوده و به هر حال دو تیم دارای بازیکنان خوبی هستند.

اسکوچیچ با اشاره به بحث جدایی رحمان احمدی و حضور وی در فولاد خوزستان گفت: رحمان احمدی در حال حاضر بازیکنان سپاهان بود و من چندان راضی نیستم که درباره بازیکن تیم مقابل صحبت کنم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره دیدارهای فولاد خوزستان در جام حذفی و هم‌گروهی با استقلال، سپاهان و پرسپولیس بیان داشت: چیزی که مسلم است، این بوده که من به هر دو جام لیگ و جام حذفی فکر می‌کنم اما در حال حاضر که جام حذفی شروع نشده، تمرکز من تنها روی لیگ است.

سرمربی تیم فولاد خوزستان ادامه داد: باید بگویم ابزار لازم برای قهرمانی در آموزش بازیکنان ایجاد می‌شود و تفکرات خود را به بازیکنان تزریق می‌کنم؛ به هر حال من جدید هستم و چند بازیکن جدید نیز اضافه شده‌اند و طریقه کار تغییر می‌کند و امیدوار هستم که عادت‌های خودم را در باشگاه اضافه کنم و تیم را تحویل دهم.

وی درباره اینکه آیا با کرانچار در لیگ کرواسی تقابل داشته یا خیر، اضافه کرد: جدای از لیگ ایران، تقابلی با کرانچار نداشتم و در زمانی که من در کرواسی بودم، او خارج از کرواسی بود و در زمانی که او در کرواسی بود، من در این کشور نبودم.