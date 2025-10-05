استاندار بوشهر: زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی در استان تکمیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع شنبه شب در نشست برنامه‌ریزی برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی گفت: این همایش، امسال با هدف معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بوشهر به سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود و می‌تواند مسیر توسعه صنایع پایین‌دستی و میان‌دستی پتروشیمی را شتاب دهد.

استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه استراتژیک این استان در حوزه اقتصاد انرژی اظهار داشت: براساس برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های اقتصاد دریا پایه ابلاغی مقام معظم رهبری، و تاکید رئیس محترم جمهور، استان بوشهر به واسطه همجواری با خلیج فارس، دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، دسترسی به بازارهای صادراتی و برخورداری از تولیدات متنوع صنایع پتروشیمی، توانسته به یکی از مزیت‌دارترین مناطق کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی و میان‌دستی تبدیل شود.

وی افزود: وجود صنایع بزرگ و سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری انجام‌شده در منطقه پارس جنوبی، فرصت بی‌نظیری برای توسعه زنجیره ارزش و ایجاد صنایع مکمل فراهم کرده است که باید با برنامه‌ریزی و جذب سرمایه‌گذاران، به حداکثر منافع و بهره‌وری مطلوب برسیم.

زارع بر ضرورت آماده‌سازی مقدمات همایش تأکید کرد و گفت: این رویداد ملی باید با کیفیت و تأثیرگذاری بالا برگزار شود، از همین‌رو تشکیل دبیرخانه دائمی، تشکیل جلسات هماهنگی و فعال‌سازی کارگروه‌های تخصصی ضروری است.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: این همایش علاوه بر معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های نوین، می تواند به ایجاد اشتغال پایدار و تقویت صادرات محصولات نیز منجر شود.