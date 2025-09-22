به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع ضمن دیدار با حسن عباسزاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به بیان مسائل حوزه ذیربط استان بوشهر پرداخت.
استاندار بوشهر در این نشست با اشاره به برگزاری همایش معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در زنجیره ارزش پتروشیمی و سایر صنایع در استان بوشهر، ضمن تاکید بر انجام زنجیره ارزش پتروشیمی، خواستار مشارکت شرکتهای پتروشیمی در این زمینه شد.
زارع بر لزوم استقرار شرکتهای تولیدی پایین دستی صنایع پتروشیمی در استان با اولویتِ استقرار در منطقه ویژه شمال استان تاکید کرد.
وی یادآور شد: صنایع پاییندستی پتروشیمی، نه تنها موجب اشتغال پایدار قابل توجه با حجم سرمایهگذاری کمتر از صنایع بالادستی میشوند، بلکه ضمن جلوگیری از خامفروشی، ارزش افزوده به مراتب بیشتر و ارزآوری مطلوب نیز دارند.
استاندار بوشهر همچنین پیشنهاد مشارکت شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه پارس جنوبی برای سرمایهگذاری ۳۰ درصدی در خط آهن مسیر تنگستان به عسلویه را داد.
عباس زاده نیز ضمن تقدیر از اقدامات و پیگیریهای استاندار و نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس، دستورات لازم را صادر کرد و قول مساعد داد تا از طریق معاونت و مجموعه خود پیگیریهای لازم را به عمل آورند.
نظر شما