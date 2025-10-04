به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام جو در جلسه مدیریت انرژی و توسعه نیروگاه های برق قم با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی برای رشد اقتصادی و صنعتی استان، افزود: با تصویب احداث نیروگاه ۵۶۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در قم، گام بلندی در جهت تقویت تولید برق، کاهش ناترازی انرژی و تأمین مطمئن برق صنایع و بخش خانگی برداشته میشود.
وی ادامه داد: احداث این نیروگاه با استفاده از فناوریهای روز، موجب افزایش بهرهوری انرژی و کاهش مصرف سوخت خواهد شد و نقش مهمی در ارتقای جایگاه قم در حوزه انرژی ایفا میکند.
جلسه مدیریت انرژی و توسعه نیروگاههای برق قم به ریاست استاندار و با حضور روحالله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، امیرعباس بقایی فرماندار قم، یوسف صادقی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، محمد شعاعی مدیرکل منابع طبیعی و سیدرضا مرتضوی مدیر امور اراضی استان برگزار شد.
در این جلسه، وضعیت زیرساختهای انرژی و طرحهای توسعهای استان مورد بررسی قرار گرفت.
