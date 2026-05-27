سلیمانی: رویدادهای اخیر نسل جوان را با مفاهیم جنگ بیشتر آشنا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در دیدار با « اکبر صادقی»، جانباز هشت سال دفاع مقدس در این شهرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس، سوم خرداد را روز پیروزی ایمان، مقاومت و وحدت ملی عنوان کرد و گفت: آزادسازی خرمشهر تنها یک فتح نظامی نبود، بلکه تجلی اراده ملتی بود که با تکیه بر ایمان، ایثار و روحیه جهادی توانست بر دشمن غلبه کند، این حماسه بزرگ، همچنان یکی از روشن‌ترین صفحات تاریخ انقلاب اسلامی است.



وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، اظهار کرد:رویدادها و جنگ تحمیلی اخیر رمضان بار دیگر نشان داد که مفهوم جنگ، مقاومت و شهادت برای ملت ایران تنها یک واژه تاریخی نیست، بلکه حقیقتی زنده و ملموس است و امروز نسل جوان بیش از گذشته می‌تواند ابعاد سختی‌های جنگ، ارزش امنیت و معنای واقعی فداکاری را درک کند.



در ادامه این دیدار، اکبر صادقی نیز با مرور خاطراتی از دوران دفاع مقدس، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، پاسداشت خون شهدا و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در جامعه تأکید کرد.

