۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۸

ثواچه: ششمین رویداد گردشگری «دورت بگردم یزد من» برگزار می‌شود

یزد- رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از آغاز ششمین سال متوالی اجرای ویژه‌برنامه گردشگری «دورت بگردم یزد من» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ثواچه با بیان این که این برنامه با هدف ترویج گردشگری علمی، فرهنگی و نجومی طراحی شده است، گفت: ویژه‌برنامه «دورت بگردم یزد من» مخاطبان گسترده‌ای از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان و تمامی علاقه‌مندان به تاریخ و طبیعت استان را هدف قرار داده است.

وی افزود: این رویداد که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

ثواچه به بخش‌های متنوع این دوره اشاره و تصریح کرد: در این دوره، بخش‌های متنوعی از جمله کویرگردی، یزدگردی، گردشگری نجوم و گردشگری علمی-آموزشی پیش‌بینی شده تا تجربه‌ای متفاوت و کامل از شناخت شهر یزد برای شرکت‌کنندگان فراهم شود.

رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری یزد ادامه داد: بخش ویژه‌ای از این برنامه به مدارس اختصاص یافته که در قالب دو محور «یزدشناسی» و «ایران‌شناسی» طراحی شده است تا دانش‌آموزان با میراث فرهنگی و تاریخی شهر و کشورشان بیشتر آشنا شوند.

ثواچه در پایان یادآور شد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر درباره زمان و مکان دقیق برگزاری برنامه‌ها می‌توانند به صفحه رسمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد به نشانی @yazdfarhang مراجعه کنند.

