به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ثواچه با بیان این که این برنامه با هدف ترویج گردشگری علمی، فرهنگی و نجومی طراحی شده است، گفت: ویژهبرنامه «دورت بگردم یزد من» مخاطبان گستردهای از جمله دانشآموزان، دانشجویان و تمامی علاقهمندان به تاریخ و طبیعت استان را هدف قرار داده است.
وی افزود: این رویداد که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان بهمنماه ادامه خواهد داشت.
ثواچه به بخشهای متنوع این دوره اشاره و تصریح کرد: در این دوره، بخشهای متنوعی از جمله کویرگردی، یزدگردی، گردشگری نجوم و گردشگری علمی-آموزشی پیشبینی شده تا تجربهای متفاوت و کامل از شناخت شهر یزد برای شرکتکنندگان فراهم شود.
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری یزد ادامه داد: بخش ویژهای از این برنامه به مدارس اختصاص یافته که در قالب دو محور «یزدشناسی» و «ایرانشناسی» طراحی شده است تا دانشآموزان با میراث فرهنگی و تاریخی شهر و کشورشان بیشتر آشنا شوند.
ثواچه در پایان یادآور شد: علاقهمندان برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر درباره زمان و مکان دقیق برگزاری برنامهها میتوانند به صفحه رسمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد به نشانی @yazdfarhang مراجعه کنند.
