به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج)، امروز ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۵ عملیات امحای مهمات عمل‌نکرده در محدوده منطقه مورچه‌خورت انجام خواهد شد. این اقدام با هدف ارتقای ایمنی محیط و پاکسازی مهمات باقی‌مانده از انبارهای نظامی صورت می‌گیرد.

مسئولان سپاه تاکید کرده‌اند که صدای انفجار ناشی از این فرایند، ممکن است در شهرستان شاهین‌شهر و شهرهای اطراف شنیده شود اما موضوع کاملاً کنترل‌شده و برنامه‌ریزی شده است. هدف اصلی این عملیات، رفع خطرات احتمالی ناشی از انبارش طولانی‌مدت یا مخفی ماندن مهمات عمل‌نکرده در مناطق نظامی است.

این اطلاعیه همچنین خاطرنشان کرده که مردم با شنیدن صدای انفجار در این محدوده، هیچ‌گونه نگرانی به خود راه ندهند، زیرا تمامی اقدامات با رعایت کامل اصول ایمنی و تحت نظارت کارشناسان اجرا می‌شود.