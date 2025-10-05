به گزارش خبرنگار مهر، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار کرد:ما طی چند سال اخیر با پدیدهای به نام رمزارزها مواجه شدهایم که پدیدهای نوظهور در فضای مجازی است. در سال نخست که این موضوع مطرح شد و مردم شروع به استفاده از آن کردند، شاید تعداد پروندهها بسیار اندک بود، اما در سالهای اخیر، این آمار بهصورت تصاعدی افزایش یافته و هر سال تعداد پروندهها رشد چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به آسیبشناسیهای انجامشده در این حوزه، توضیح داد:ما این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و به دو عامل اصلی در قربانی شدن افراد پی بردیم. نخست، ورود هیجانی به این حوزه است. بهعبارت دیگر، بسیاری از افراد به دلیل ترس از بیارزش شدن سرمایهشان یا عقب ماندن از اطرافیانشان آنچه در اصطلاح میان کاربران به فومو (FOMO) معروف است تحت تأثیر تبلیغات گسترده در فضای مجازی، بدون دانش کافی اقدام به سرمایهگذاری میکنند و متأسفانه سرمایه آنها از بین میرود.
وی ادامه داد:موضوع دوم، نبود سواد و آگاهی لازم است. بیشتر قربانیانی که به پلیس فتا مراجعه میکنند، حتی ابتداییترین ابزار این حوزه، یعنی کیف پول دیجیتال را خودشان ایجاد نکردهاند و در نتیجه، به راحتی در دام مجرمان سایبری گرفتار شدهاند.
سردار گودرزی با اشاره به یکی از روشهای رایج کلاهبرداری در حوزه رمزارزها هشدار داد: یکی از شگردهایی که باید به آن توجه داشت، فعالیت کانالهای موسوم به سیگنالدهی در فضای مجازی است. این کانالها خود را متخصص بازارهای رمزارز معرفی کرده و فعالیت میکنند. بهتازگی، گرداننده یکی از این کانالها در یکی از استانهای شرقی کشور دستگیر شده است. این کانال بیش از ۱۱ میلیون دنبالکننده داشت؛ افرادی که یا بهصورت هیجانی وارد این حوزه شده بودند یا از فعالان این بازار بودند. این متهم توانسته بود با استفاده از تکنیکهای روانی، این حجم از افراد را جذب کند.
وی در ادامه با تشریح نحوه فریب کاربران توسط گردانندگان این کانالها اظهار داشت:این فرد هماکنون تحت بازجویی و بازداشت است و همکاران بنده در حال بررسی پرونده و شناسایی شاکیان هستند. شیوه کار به این صورت بوده است که آنها اقدام به تبلیغ رمزارزهایی فاقد ارزش و بدون پشتوانه میکردند. به این ترتیب، کاربران تصور میکردند که باید قبل از افزایش قیمت این ارزها، سرمایهگذاری کنند.
رئیس پلیس فتا تهران با انتقاد از القای هیجانات کاذب در فضای مجازی تأکید کرد:این افراد هیجان کاذب را به کاربران تزریق میکنند؛ روشی که در اصطلاح به آن "پامپ" گفته میشود. کاربر یک رمزارز بدون پشتوانه را خریداری میکند و زمانی متوجه اصل ماجرا میشود که قصد انتقال یا فروش آن را دارد، اما درمییابد که این ارز از اساس جعلی بوده است.
به گفته سردار گودرزی، در این کانالهای سیگنالدهی، افراد شیاد و سودجو در کمین کاربران ناآگاه هستند. وی افزود:از آنجا که بسیاری از کاربران تازهوارد، فاقد دانش لازم هستند، مجرمان سایبری با پیشنهادهایی نظیر سرمایهگذاری مطمئن، آنها را به لینکها و صرافیهای جعلی هدایت میکنند. در حقیقت هدف آنها سرقت رمز کیف پول دیجیتال کاربران است.
وی خاطرنشان کرد:بخشی از پروندههای فعلی در پلیس فتا مربوط به همین موضوع است. در کنار آن، لینکهای فیشینگ حاوی بدافزار نیز در همین کانالها دستبهدست میشوند. این روشها از شگردهای رایج مجرمان در فضای رمزارزها به شمار میرود.
سردار گودرزی در پایان با هشدار جدی به کاربران فضای مجازی تأکید کرد:این افراد هیچگونه تخصصی در حوزه رمزارزها ندارند. تنها هدف آنها تزریق هیجان کاذب به جامعه و ارتکاب کلاهبرداری است و متأسفانه در بسیاری از موارد نیز در این مسیر موفق عمل کردهاند.
