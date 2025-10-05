  1. بین الملل
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۲

افشای مخفیگاه؛ ترامپ زمان حمله هسته‌ای به کجا فرار می‌کند؟+ تصاویر

افشای مخفیگاه؛ ترامپ زمان حمله هسته‌ای به کجا فرار می‌کند؟+ تصاویر

رسانه‌های آمریکا با انتشار تصاویری مخفیگاه رئیس‌جمهور این کشور هنگام حمله هسته‌ای را فاش کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه تلویزیونی «نیوز نیشن» گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ممکن است در صورت وقوع یک حمله هسته ای احتمالی به مخفیگاهی زیر کوه های کلرادو پناه ببرد.

در این گزارش آمده است، مخفیگاه مذکور در دهه شصت قرن ۲۰ در دل صخره ها ایجاد شده و به مثابه یک شهر زیرزمینی مستقل متشکل از ۱۵ ساختمان است. در این مخفیگاه نیروگاه برق، سیستم های گرمایشی و تهویه و منابع آبی زیر زمینی برای تأمین آب شرب وجود دارد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، مخفیگاه کلرادو آخرین خط دفاعی آمریکا در برابر حملات هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی و همچنین سایبری به شمار می رود. ادعا شده که مخفیگاه مذکور موج برخورد حمله هسته ای را می گیرد.

