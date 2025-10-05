  1. استانها
شهرکرد نیازمند توجه ویژه به زیرساخت‌های شهری

شهرکرد- رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرکرد ایجاب می‌کند زیرساخت‌های آن تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی صبح یک شنبه در اختتامیه هفتادوششمین اجلاس ملی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها، با بیان اینکه شهرکرد به‌عنوان «بام ایران» و «شهر ملی نمد» جایگاه ویژه‌ای در توسعه منطقه‌ای دارد، اظهار کرد: این شهر از ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است که برای بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها، نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و حمایت‌های هدفمند هستیم.

وی با انتقاد از سهم اندک مراکز استان‌ها در بودجه‌ریزی کشور، تأکید کرد: لازم است در تدوین بودجه‌های سالانه، سهم واقعی شهرهای مرکز استان لحاظ شود و دولت نیز برای پرداخت مطالبات شهرداری‌ها از دستگاه‌های اجرایی، ردیف مشخصی در نظر بگیرد.

ایزدی همچنین به وضعیت نیروهای شهرداری اشاره کرد و گفت: کارکنان شهرداری‌ها با مدارک تخصصی و سابقه خدمت، سرمایه‌های انسانی ارزشمندی هستند که باید در فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی مورد توجه قرار گیرند. این افراد نقش مهمی در ارائه خدمات شهری دارند و امنیت شغلی آنان باید تضمین شود.

وی افزود: توجه به امنیت شغلی کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان، نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی می‌شود، بلکه در ارتقای کیفیت خدمات شهری نیز تأثیرگذار است. تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری‌ها با در نظر گرفتن تجربه و تحصیلات، اقدامی ضروری در مسیر عدالت اداری است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان ابراز امیدواری کرد: دولت با اراده‌ای جدی برای حل این مسائل گام بردارد و مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قوانین حمایتی، زمینه تأمین امنیت شغلی و ارتقای جایگاه کارکنان شهرداری‌ها را فراهم سازد.

