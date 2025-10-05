به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی صبح یک شنبه در اختتامیه هفتادوششمین اجلاس ملی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانها، با بیان اینکه شهرکرد بهعنوان «بام ایران» و «شهر ملی نمد» جایگاه ویژهای در توسعه منطقهای دارد، اظهار کرد: این شهر از ظرفیتهای فرهنگی، طبیعی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است که برای بهرهبرداری مؤثر از آنها، نیازمند تقویت زیرساختها و حمایتهای هدفمند هستیم.
وی با انتقاد از سهم اندک مراکز استانها در بودجهریزی کشور، تأکید کرد: لازم است در تدوین بودجههای سالانه، سهم واقعی شهرهای مرکز استان لحاظ شود و دولت نیز برای پرداخت مطالبات شهرداریها از دستگاههای اجرایی، ردیف مشخصی در نظر بگیرد.
ایزدی همچنین به وضعیت نیروهای شهرداری اشاره کرد و گفت: کارکنان شهرداریها با مدارک تخصصی و سابقه خدمت، سرمایههای انسانی ارزشمندی هستند که باید در فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی مورد توجه قرار گیرند. این افراد نقش مهمی در ارائه خدمات شهری دارند و امنیت شغلی آنان باید تضمین شود.
وی افزود: توجه به امنیت شغلی کارکنان دستگاههای خدماترسان، نهتنها موجب افزایش بهرهوری و رضایت شغلی میشود، بلکه در ارتقای کیفیت خدمات شهری نیز تأثیرگذار است. تبدیل وضعیت نیروهای شهرداریها با در نظر گرفتن تجربه و تحصیلات، اقدامی ضروری در مسیر عدالت اداری است.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان ابراز امیدواری کرد: دولت با ارادهای جدی برای حل این مسائل گام بردارد و مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قوانین حمایتی، زمینه تأمین امنیت شغلی و ارتقای جایگاه کارکنان شهرداریها را فراهم سازد.
