به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با نگارش نامه‌ای به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اقدامات وی در تصویب لایحه CFT قدردانی کرد.

متن نامه الیاس حضرتی به آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و احترام،

در شرایطی که دشمنان این سرزمین، در کنار تحریم‌های ظالمانه می‌کوشند که با تشدید جنگ روانی و گسترش فضای رسانه‌ای مسموم، روحیه عمومی جامعه را تضعیف کرده و اعتماد مردم به نهادهای تصمیم‌ساز کشور را مخدوش نمایند، تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لایحه CFT اقدامی هوشمندانه و به‌موقعی بود که می‌تواند در کاهش فشارهای غیرقانونی بین‌المللی و تقویت آرامش روانی جامعه، نقشی مؤثر ایفا کند.

این تصمیم، که پس از تصویب لایحه پالرمو و طی ماه‌ها بررسی دقیق و کارشناسانه صورت گرفت، بار دیگر اهمیت ابتکار تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را یادآور شد؛ نهادی که برای گره‌گشایی از بن‌بست‌های احتمالی در فرآیند قانون‌گذاری و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، با تدبیری ژرف‌نگرانه پایه‌گذاری شد.

بی‌تردید، درایت و مدیریت مدبرانه حضرت‌عالی در یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر مجمع، و فراهم کردن بستری برای بررسی علمی و همه‌جانبه با حضور کارشناسان نهادهای تخصصی، نقش مهم و ماندگاری در تحقق این تصمیم ایفا کرده است.

بدین‌وسیله از تلاش‌های بی‌وقفه حضرتعالی و تمامی اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعم از حقوقی و حقیقی، در این مسیر مهم، و نیز از استمرار رویکرد متعهدانه، بی‌طرفانه و متقن آن نهاد تأثیرگذار، که به‌حق تکیه‌گاهی مطمئن در عرصه تقنین و مشورت برای نظام جمهوری اسلامی است، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

امید است این تصمیم، در سایه‌ عنایات الهی و تلاش مدیران اجرایی، گامی مؤثر در خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه و ارتقاء اعتماد عمومی باشد.

با احترام و آرزوی توفیقات روزافزون

الیاس حضرتی

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت