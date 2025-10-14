به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ گمان می‌برد به این زودی حافظه ملت‌ها پاک می‌شود: شما سال‌ها بزرگ‌ترین حامی و شریک جنایات هولناک صهیونیست‌ها بوده‌اید و دستانتان به خون بیش از ۶۷ هزار شهید در غزه آغشته است و حالا لباس منجی به تن کرده‌اید!

در مورد ملت و نظام ایران هم هذیان‌های روان پریشانه می‌گویید. آقای ترامپ! ملت ایران را نشناخته‌ای. تو و هم‌پیمانانت که سال‌ها شریک ظلم و خون بوده‌اید، به بهشت راهی نخواهید یافت: نه مستقیم و نه غیرمستقیم! «إِنَّ اللّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ»