به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت درگذشت استاد محمود فرشچیان، یکی از برجستهترین چهرههای هنر معاصر ایران، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش با همکاری خانه حکمت ایرانیان در وین، رویداد ویژهای تحت عنوان «شاعر رنگ و عشق» برگزار خواهد کرد. این همایش یادبود با هدف گرامیداشت مقام هنری و آثار کمنظیر این استاد برجسته نگارگری ایرانی، با مشارکت انجمن فرهنگی حافظ و انجمن پورگشتال در اتریش برگزار میشود.
محمود فرشچیان به عنوان یکی از بزرگترین استادان نگارگری پارسی شناخته میشد؛ آثار وی آمیزهای از سنتهای کهن ایرانی همراه با عناصر مدرن و عرفانی بوده و در موزهها و نمایشگاههای معتبر جهان به نمایش درآمده است. آثاری چون «ضامن آهو» و «غدیر خم» نمونهای از عمق هنری و معنوی اوست.
در کنار این همایش، نمایشگاهی از منتخبی از آثار استاد فرشچیان برپا خواهد شد و سخنرانیهای تخصصی در حوزه فلسفه هنر و میراث فرهنگی ایران ارائه میشود.
این مراسم روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، در خانه فرهنگ ایران در وین (تالار ابنسینا) برگزار میشود. سخنرانان برنامه شامل دکتر بهمن نامور مطلق، دیپ اینگ گلمر، مینا کمپینگر خطیبی، محمد مستاندهی، فرگل لیلا خطیبی، دکتر محمد هاشمی و دکتر رضا غلامی هستند.
خانه حکمت ایرانیان در وین به عنوان مرکزی فعال در حوزه میراث ایرانی-اسلامی، سابقهای درخشان در برگزاری رویدادهای فرهنگی دارد و این همایش، پلی میان نسلهای هنرمندان ایرانی و مخاطبان اروپایی خواهد بود.
علاقهمندان برای حضور در این رویداد میتوانند از طریق ایمیل Iran.kulturvertretung@yahoo.de اقدام به ثبت نام کنند.
