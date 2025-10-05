برگزاری مسابقات سلامت در سکوت به همت فدراسیون ناشنوایان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابتهای ویژه جامعه ناشنوایان کشور با عنوان سلامت در سکوت به همت سید امیررضا قاضی میرسعید دبیر این رویداد ورزشی در تهران برگزار خواهد شد.
این رقابتها در سبک ورزش کلیستنیکس طراحی شده و فرصتی را برای جوانان ۱۶ تا ۳۳ ساله ناشنوا فراهم میکند تا تواناییها و استعدادهای خود را به نمایش بگذارند. هدف اصلی این رویداد استعدادیابی و ایجاد انگیزه برای جوانانی است که به دلیل شرایط خاص اجتماعی یا محدودیتهای ارتباطی کمتر امکان حضور در عرصههای ورزشی داشتهاند.
به گفته قاضی میرسعید دبیر مسابقه برای حمایت از شرکتکنندگان صفحهای در اینستاگرام راهاندازی شده که مراحل آموزشی و نکات مربوط به آمادهسازی در آن بارگذاری می شود.
این رویداد ورزشی گامی تازه در جهت توجه به سلامت و نشاط جامعه ناشنوا و شناسایی استعدادهای نهفته آنان در عرصه ورزش به شمار میرود.
