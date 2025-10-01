به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این پیشنهاد، نمایندگان مجلس با اصلاح بخشی از لایحه نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
در این لایحه آمده است:
"رشتههای ورزشی رتبه و نشان (مدال) آور به رشتههای ورزشی اطلاق میشود که در ادوار بازیهای المپیک و پارالمپیک که با تأیید کمیته بینالمللی المپیک، پارالمپیک و المپیک ناشنوایان برگزار میشود، برای جمهوری اسلامی ایران رتبه و نشان (مدال) کسب نمودهاند".
بدین ترتیب و با رای ۲۰۵ نماینده مجلس، مشکل قدیمی این بخش از جامعه ورزش کشور حل شد و
رشتههای ورزشی مدالآور شامل مدالآوران بازیهای المپیک، پارالمپیک و المپیک ناشنوایان شدند که این تفکیک در تمام بخشهای قانون نظام جامع باشگاهداری اعمال میشود.
