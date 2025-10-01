  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵

المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور اضافه شد

المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور اضافه شد

همزمان با هفته ناشنوایان و براساس پیشنهاد حجت‌الاسلام حمید رسایی( نماینده مجلس) المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این پیشنهاد، نمایندگان مجلس با اصلاح بخشی از لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

در این لایحه آمده است:

"رشته‌های ورزشی رتبه و نشان (مدال) آور به رشته‌های ورزشی اطلاق می‌شود که در ادوار بازی‌های المپیک و پارالمپیک که با تأیید کمیته بین‌المللی المپیک، پارالمپیک و المپیک ناشنوایان برگزار می‌شود، برای جمهوری اسلامی ایران رتبه و نشان (مدال) کسب نموده‌اند".

بدین ترتیب و با رای ۲۰۵ نماینده مجلس، مشکل قدیمی این بخش از جامعه ورزش کشور حل شد و
رشته‌های ورزشی مدال‌آور شامل مدال‌آوران بازی‌های المپیک، پارالمپیک و المپیک ناشنوایان شدند که این تفکیک در تمام بخش‌های قانون نظام جامع باشگاه‌داری اعمال می‌شود.

کد خبر 6608790
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها