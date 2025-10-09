خسارت ۱۳ هزار میلیارد تومانی کشاورزان گلستان؛ قطعی برق عامل اصلی خسارت

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائممقام، صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از وضعیت موجود در حوزه تولید و بیتوجهی به ظرفیتهای استان گلستان اظهار کرد: استان گلستان بیش از ۱۲ درصد سبد غذایی کشور را تأمین میکند و ۳۶ روز امنیت غذایی کشور وابسته به تولید این استان است، اما تاکنون هیچ سهم واقعی از این ارزش اقتصادی به استان بازنگشته است.
وی افزود: در حالیکه دولت برای صنعت هزینههای هنگفتی صرف میکند، کشاورزی بهعنوان ستون امنیت غذایی کشور، با کمترین سطح حمایت مواجه است. در حالیکه کشاورزی بیش از سه برابر صنعت ارزشآفرینی دارد، نه تنها سرمایهگذاری متناسبی در این حوزه صورت نمیگیرد، بلکه کشاورزان باید نیازهای خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
کشاورزی؛ امنیت غذایی، امنیت ملی
قائممقام با تأکید بر اینکه امنیت غذایی امروز بهطور مستقیم به امنیت ملی پیوند خورده است، گفت: اگر روزی استان گلستان مرغ تهران را تأمین نکند، در پایتخت بحران اتفاق میافتد. این یعنی کشاورزی گلستان نه فقط برای استان، بلکه برای کل کشور اهمیت حیاتی دارد. دولت و مجلس موظفاند در قالب ردیف اعتباری ویژه، هزینههای تولید در گلستان را پوشش دهند.
وی با اشاره به خسارتهای ناشی از ضعف زیرساختها در سال جاری تأکید کرد: کشاورزان استان گلستان در سال جاری تنها بابت قطعیهای پیدرپی برق و مشکلات در تأمین نهادهها، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان دیدند، اما هیچ سازوکار مشخصی برای جبران این ضررها وجود ندارد.
ضعف زیرساختها و تأخیر در اجرای طرحهای آبی
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس اسلامی شورای اسلامی با بیان اینکه زیرساختهای کشاورزی گلستان متناسب با نقش ملی آن توسعه نیافته است، گفت: در دو تا سه دهه اخیر هیچکدام از طرحهای کلان حوزه آب در گلستان اجرا نشده و بیش از ۹۰ درصد برداشت آب در استان از منابع زیرزمینی صورت میگیرد. این مسأله هم پایداری تولید را تهدید میکند و هم آینده کشاورزی را به خطر میاندازد.
بیعدالتی در توزیع منابع ملی
قائممقام گفت: استانهای صنعتی و نفتی طبق قانون سهم خود را از درآمدهای ملی دریافت میکنند اما کشاورزی، با همه اثرگذاریاش در اقتصاد ملی، در عمل نادیده گرفته شده است. ما پیشنهاد دادهایم دولت و مجلس ردیف اعتباری خاص برای استانهای کشاورزی در نظر بگیرند.
وی به ضعف ارتباط بین بخش پژوهش و اجرا نیز اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، یکی از قدیمیترین و معتبرترین دانشگاههای تخصصی منطقه است، اما بین دانشگاه و عرصه کشاورزی استان هیچ تعامل معناداری شکل نگرفته است. باید نشستهای مشترکی میان دانشگاه، جهاد کشاورزی، فعالان بازار و قانونگذاران برگزار شود تا راهکارهای علمی، عملیاتی شود.
قائممقام با اشاره به گرانی نهادهها گفت: سهمیه دولتی کفاف نیاز کشاورزان را نمیدهد و کشاورز ناچار است کود و دیگر نهادهها را با قیمت چند برابری از بازار سیاه تهیه کند. در حالیکه هزینه تولید روزبهروز افزایش مییابد، حمایتی برای حفظ تعادل این معادله وجود ندارد.
لزوم اصلاح سیاستگذاری در کشاورزی
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس اسلامی تأکید کرد:آمارهای زیبا دردی از کشاورز دوا نمیکند. اگر خروجی سیاستهای ما رضایتمندی جامعه هدف نیست، یعنی مسیر را اشتباه رفتهایم. دولت باید از نگاه آمارمحور فاصله بگیرد و بهصورت میدانی و عملیاتی مشکلات کشاورزان را حل کند. کشاورزی گلستان یک فرصت ملی است که اگر نادیده گرفته شود، همه کشور آسیب خواهد دید.
