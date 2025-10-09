کتاب «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از فراخوان و مطالبه‌ٔ رهبر معظم انقلاب اسلامی از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برای بررسی عمیق و ارتقای سند تدوین‌شده مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، فرهنگستان علوم اسلامی قم نیز حسب وظیفه و تعهد اسلامی و انقلابی خویش و باتوجه به دغدغه‌های گذشته در این زمینه، ضمن تنظیم برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده، متناسب با مقدورات و امکانات محدود، فعالیت‌های خویش را در قالب این کتاب، به انجام رساند.

این کتاب، حاصل بیش از چهار هزار نفرساعت، پژوهش و تلاش علمی، به سرپرستی آیت الله سید محمدمهدی میرباقری شاهرودی از آبان‌ماه ۱۳۹۷ تا دی‌ماه ۱۳۹۸ است.

چاپ اول این کتاب در ۱۴۴ صفحه در قطع وزیری و با قیمت ۲۰۰ هزار تومان توسط نشر تمدن نوین اسلامی روانه بازار شد.

آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری و از مدرسان به نام حوزه علمیه و دانشگاه است.

خواندن این کتاب به افرادی که علاقمند به پژوهش در حوزه الگوهای پیشرفت ایرانی اسلامی هستند به شدت توصیه می‌شود زیرا تلاش شده در این کتاب با زبان ساده به موضوعات مرتبط با الگوی توسعه با رویکردهای ایرانی اسلامی پرداخته شود.