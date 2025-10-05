حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین دوره تربیت کادر ویژه اردو برای نخستین‌بار توسط تبلیغات اسلامی استان و با همکاری بنیاد ملی نوجوان استان اصفهان، در شهرستان تیران و کرون و در اردوگاه امام خمینی برگزار شد.

وی افزود: در این دوره، حدود ۴۰۰ مربی آقا و خانم از غرب استان با حضور اساتید برجسته حوزه اردو، به مباحث تخصصی پیرامون نقش اردو در جذب و تربیت آینده‌سازان پرداختند.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، هدف اصلی برنامه تربیت کادرهای توانمند برای برگزاری اردو در شهرستان‌های غرب استان بود تا بتوان از ظرفیت اردو به‌عنوان ابزاری برای ارتقای سطح نشاط نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاه‌ها به‌صورت سالم و هدفمند بهره گرفت.

وی با اشاره به برگزاری همایش یک‌روزه در حاشیه این رویداد گفت: در این نشست درباره روش‌های برگزاری اردوهای آسان، کم‌هزینه و در دسترس بحث و تبادل نظر شد تا تفریحات سالم با استفاده از طبیعت و ظرفیت‌های موجود در منطقه به شکل کارآمد مدیریت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین فوقی تأکید کرد: ما کادرهایی تربیت می‌کنیم که بتوانند اردوهای کاربردی و تاثیرگذار برگزار کنند. این برنامه به‌زودی در شرق، شمال و جنوب استان نیز اجرا خواهد شد تا شبکه‌ای فراگیر برای ترویج اردوهای تربیتی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه هدف نهایی، احیای سنت دیرینه سفر و طبیعت‌گردی در قالب فعالیت‌های گروهی و فرهنگی است، خاطرنشان کرد: اردو باید دوباره به خط مقدم نشاط و تربیت نسل نو بازگردد و با مدیریت صحیح، به بستری برای رشد فکری، اجتماعی و فرهنگی نوجوانان تبدیل شود.