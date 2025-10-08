جهاد اقتصادی راه نجات از توطئه استعمار در جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران یکی از شرکت های تولیدی استان بر لزوم خوداتکایی اقتصادی و مقاومت در برابر سیاستهای استعماری تأکید کرد و گفت: اقدامات امیرکبیر نمونهای درخشان از عزم ملی برای دستیابی به فناوری و استقلال تولید داخلی است.
وی با تبیین جایگاه حیاتی اقتصاد در قوام جامعه انسانی، اظهار داشت: همانگونه که اگر خون در بدن کم شود، زانو خم میشود، جامعه نیز با تضعیف اقتصاد، استحکام خود را از دست میدهد.
آیتالله عبادی «جهاد اقتصادی» را از ارکان اصلی مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان عنوان کرد و گفت: دشمن در جنگ ترکیبی از هر راهی وارد میشود و یکی از مهمترین آنها مسئله اقتصادی است بنابراین امروز هر زاویهای از این مبارزه، جهاد است.
وی بیان کرد: اندیشه و اقدامات امیرکبیر و تأسیس دارالفنون بر این اساس بود که باید هر مسلمان ایرانی در جهت مدیریت اقتصادی متکی به غیر نباشد، اما نقطه مقابل، سیاست استعمار بود که به هر قیمتی میخواست ایرانی مسلمان به دانش و فناوری دست پیدا نکند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی عزم ملی برای کار و جهاد اقتصادی را تنها راه رهایی از وابستگی و شکست دشمن در جنگ اقتصادی دانست و افزود: کار کارآفرینان مصداق جهاد است.
نظر شما