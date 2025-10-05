  1. ورزش
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

مربی روسیه: بازی با ایران آزمون خوبی برای ما است

مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی فوتبال روسیه، دیدار مقابل ایران را فرصتی ارزشمند برای تیمش دانست و تأکید کرد که این مسابقه چالشی جدی برای دروازه‌بان‌های روسیه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی قرار است روز جمعه ۱۸ مهر و به میزبانی شهر وولگوگراد رو در روی هم قرار گیرند. این بازی یکی از دیدارهای آماده سازی شاگردان امیر قلعه نویی در راه جام جهانی ۲۰۲۶ است.

ویتالی کافانوف مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی روسیه در رابطه با دیدار با تیم ملی ایران اظهار داشت: ما پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ با تیم ملی ایران بازی کرده‌ایم. این تیم بسیار قدرتمند است و در رتبه‌بندی فیفا در حال حاضر در رده ۲۱ قرار دارد. امسال هم ایرانی‌ها موفق شدند بار دیگر جواز حضور در جام جهانی را کسب کنند. این مسابقه برای ما آزمون بسیار خوبی خواهد بود.

تیم ملی روسیه پس از دیدار با ایران در دیدار تدارکاتی دیگر به مصاف تیم ملی بولیوی خواهد رفت، مربی دروازه بان های روسیه در رابطه با این بازی گفت: اگر بخواهم درباره بولیوی صحبت کنم، باید بگویم همه تیم‌های آمریکای جنوبی تیم‌های قدرتمند و فنی هستند. بسیار جالب خواهد بود که دروازه‌بان‌های مان را در این دو مسابقه آزمایش کنیم. بدون شک این بازی‌ها برای آنها چالش‌برانگیز خواهد بود.

