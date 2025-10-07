  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

سرمربی روسیه: بولیوی فوتبال فنی تر از ایران به نمایش می گذارد

سرمربی تیم ملی فوتبال روسیه در رابطه با دیدارهای تدارکاتی پیش روی این تیم گفت: تیم بولیوی نسبت به ایران فنی‌تر بازی می کند و این بازی برای ما خوب است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «matchtv» روسیه، والری کارپین در رابطه با دو دیدار تدارکاتی پیش رو برای تیم ملی فوتبال روسیه اظهار داشت: سطح هر دو تیم تقریباً برابر اما رتبه‌بندی فیفا متفاوت است.

او ادامه داد: از نظر سبک بازی تفاوت هایی بین حریفان روسیه وجود دارد؛ بدون اینکه بخواهم به ایران بی‌احترامی کنم بولیوی فوتبال فنی‌تری ارائه می‌دهد. بازیکنان ایران هم در سطح بالایی قرار دارند، اما فوتبالشان بیشتر مبتنی بر ویژگی‌های جسمانی است.

لازم به ذکر است که تیم های ملی روسیه و ایران روز جمعه ۱۸ مهر و در شهر وولگوگراد رو در روی هم قرار می گیرند.

