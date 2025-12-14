به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «unn»، مسئولان فوتبال اروپا معتقدند که بازگشت روسیه به رقابت‌های بین‌المللی، حتی در سطح جوانان، تنها زمانی ممکن خواهد بود که راه‌حلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیدا شود.

مسئولان فوتبال اروپا بر این باورند که بازگشت روسیه به مسابقات بین‌المللی تا زمان رسیدن به توافق سیاسی غیرممکن است. یوفا پیش‌تر قصد داشت روسیه را به مسابقات تیم ملی زیر ۱۷ سال بازگرداند، اما نهایتاً این برنامه منتفی شد.

با این حال، در فوتبال اروپا هنوز نسبت به جنبه‌های عملی بازگشت روسیه حتی در سطح جوانان، تردید وجود دارد. ممکن است روسیه به فیفا و یوفا بازگردد اما منابع می‌گویند تا زمانی که وضعیت سیاسی حل نشود، بسیاری از کشورها همچنان حاضر به بازی با آنها یا حتی ورودشان به خاک خود نخواهند بود.

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، فیفا و یوفا به دلیل تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، تیم ملی این کشور را از شرکت در تمامی مسابقات تحت نظر خود تعلیق کردند و پس از آن تیم تنها مجاز به برگزاری دیدارهای دوستانه شد.

پیش‌تر جیانی اینفانتینو رئیس فیفا از بازگشت روسیه به فوتبال بین‌المللی حمایت کرده بود، در حالی که الکساندر چفرین رئیس یوفا، اعلام کرده است تا زمانی که تجاوز روسیه به اوکراین ادامه دارد این بازگشت رخ نخواهد داد.

لازم به ذکر است که کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) در ۱۱ دسامبر توصیه کرد فدراسیون‌های ورزشی به ورزشکاران جوان روسیه و بلاروس اجازه دهند بدون محدودیت قبلی در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کنند.