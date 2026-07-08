گام تازه برای بازگشت روسیه به فوتبال جهان؛ فیفا وارد عمل شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع جنگ میان دو کشور روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به مانند دیگر نهادهای ورزشی، تیم ملی روسیه و فدراسیون فوتبال این کشور را تعلیق کرد تا روس ها حضور در میادین بین المللی از جمله رقابت های جام ملت های اروپا و جام جهانی را از دست دهند و تا به امروز چهارشنبه ۱۷ تیر این محرومیت پابرجا است.

شبکه اسکای نیوز گزارش داد که فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) قصد دارد به‌طور رسمی موضوع لغو محرومیت تمامی تیم‌های ملی روسیه را بررسی کند تا زمینه بازگشت آن‌ها به رقابت‌های بین‌المللی فراهم شود.

این اقدام در پی تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک برای تعلیق موقت محرومیت کمیته المپیک روسیه و همچنین پایان دادن به توصیه‌های خود به فدراسیون‌های ورزشی مبنی بر اعمال سازوکارهای سخت‌گیرانه برای بررسی و ارزیابی ورزشکاران روس انجام می‌شود.

فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در مارس ۲۰۲۲، روسیه و متحدش بلاروس را از حضور در رقابت‌های انتخابی جام جهانی مردان ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ و همچنین جام جهانی زنان ۲۰۲۳ محروم کردند.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، نیز پیش‌تر در سال جاری از بازگشت تیم‌های ملی روسیه به رقابت‌های بین‌المللی حمایت کرده بود. علاوه بر این فیفا ماه گذشته اعلام کرد که تمامی فدراسیون‌های عضو، از جمله روسیه، اجازه خواهند داشت در رقابت‌های تازه‌تأسیس جام جهانی زیر ۱۵ سال و جشنواره جانبی آن که از ۲۲ تا ۳۱ اکتبر آینده در جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود، شرکت کنند.

از زمان اجرایی شدن محرومیت، تیم ملی فوتبال مردان روسیه همچنان خارج از چارچوب رقابت‌های رسمی و بزرگ، دیدارهای بین‌المللی دوستانه برگزار کرده است.

این تیم در حال حاضر در رده سی‌وپنجم رده‌بندی جهانی فیفا قرار دارد. تیم ملی زنان روسیه نیز شرایط مشابهی دارد و اکنون در جایگاه بیست‌وهفتم رنکینگ جهانی فیفا قرار گرفته است.