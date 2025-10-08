  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

کارشناس روسی: باید به ایران احترام گذاشت اما نباید آن را بزرگ کرد

کارشناس روسی: باید به ایران احترام گذاشت اما نباید آن را بزرگ کرد

کارشناس فوتبال روسیه درباره دیدار تیم ملی کشورش مقابل ایران گفت: ایران تیمی با بازیکنان توانمند است اما نباید بیش از حد آن را بزرگ جلوه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، «ایگور سمشوف» بازیکن سابق تیم فوتبال دینامو مسکو در گفتگو با شبکه «مچ تی‌وی» گفت که تیم ملی روسیه نباید تیم ملی ایران را بیش از حد بزرگ جلوه دهد.

سمشوف تصریح کرد: باید به ایران احترام گذاشت، اما نباید آن‌ها را بیش از اندازه ستود. ایران تیم خوبی است و بازی ساده‌ای برای روسیه نخواهد بود، چون از نظر سطح فنی تیم قدرتمندی محسوب می‌شود. البته بازیکنان ما در خانه بازی می‌کنند و با حمایت تماشاگران باید برتری داشته باشند. به نظر من تیم ما از نظر مهارت فردی از ایران برتر است.

لازم به ذکر است که تیم های ملی ایران و روسیه در روز جمعه ۱۸ مهر و از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آرنا شهر وولگوگراد رو در روی هم قرار می گیرند.

کد خبر 6615621
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها