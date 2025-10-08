کارشناس روسی: باید به ایران احترام گذاشت اما نباید آن را بزرگ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «ایگور سمشوف» بازیکن سابق تیم فوتبال دینامو مسکو در گفتگو با شبکه «مچ تی‌وی» گفت که تیم ملی روسیه نباید تیم ملی ایران را بیش از حد بزرگ جلوه دهد.

سمشوف تصریح کرد: باید به ایران احترام گذاشت، اما نباید آن‌ها را بیش از اندازه ستود. ایران تیم خوبی است و بازی ساده‌ای برای روسیه نخواهد بود، چون از نظر سطح فنی تیم قدرتمندی محسوب می‌شود. البته بازیکنان ما در خانه بازی می‌کنند و با حمایت تماشاگران باید برتری داشته باشند. به نظر من تیم ما از نظر مهارت فردی از ایران برتر است.

لازم به ذکر است که تیم های ملی ایران و روسیه در روز جمعه ۱۸ مهر و از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آرنا شهر وولگوگراد رو در روی هم قرار می گیرند.