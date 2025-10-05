به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی پیش از ظهر یکشنبه در آیین بهرهبرداری از پروژههای سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: افتتاح پایانههای جدید و اقدامات توسعهای، نه تنها کارکردهای بزرگترین بندر کشور را ارتقاء میدهد، بلکه در افزایش سهم ایران از اقتصاد دریایی و بانکرینگ که در حال حاضر زیر ۴ درصد است، بسیار موثر خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت پروژههای جدید که امروز به بهرهبرداری رسیدند، گفت: این اتفاقات و بهرهبرداری از این پایانهها، در افزایش کارکردهای بندر شهید رجایی نقش محوری دارد و برای تأمین اهدافی است که در فصل دوازدهم قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی شدهاند.
وی افزود: این پروژهها همسو با راهبردهایی هستند که در حوزه توسعه صنعتی در مناطق فارس و دریایی دنبال میکنیم.
آشوری تازیانی ضمن ابراز نارضایتی از جایگاه فعلی کشور در تجارت دریایی، بیان کرد: سهم ما از صنعت بانکرینگ یا بازار دریایی پایینتر از ۴ درصد است و انتظار میرود که با بهرهبرداری هرچه بیشتر از ظرفیتهای موجود و اجرای این پروژهها، سهم کشورمان در این حوزه افزایش قابل توجهی پیدا کند.
وی همچنین با تأکید بر نقش بخش غیردولتی، اظهار کرد: اصل این است که بخش خصوصی با منابع درآمدی خودش این پروژهها را به سرانجام میرساند و این امر نیز در این زمینه موثر خواهد بود.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه استراتژیک بندر شهید رجایی اشاره کرد و افزود: این بندر به عنوان بزرگترین بندر کشور، نقش اساسی در صنعت ترانزیت کشور دارد و با این اقدامات توسعهای میتواند ارتقا پیدا کند، به خصوص در بخشهایی مانند ایجاد ظرفیتهای جدید که در حال حاضر در دست اجرا هستند.
