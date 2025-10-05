  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

آشوری: سهم پایین کشور در بانکرینگ با ارتقای بندر رجایی جبران می‌شود

آشوری: سهم پایین کشور در بانکرینگ با ارتقای بندر رجایی جبران می‌شود

بندرعباس- استاندار هرمزگان گفت: سهم پایین و زیر ۴ درصدی کشور از بازار دریایی بانکرینگ با ارتقای کارکردهای بندر شهید رجایی جبران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی پیش از ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: افتتاح پایانه‌های جدید و اقدامات توسعه‌ای، نه تنها کارکردهای بزرگترین بندر کشور را ارتقاء می‌دهد، بلکه در افزایش سهم ایران از اقتصاد دریایی و بانکرینگ که در حال حاضر زیر ۴ درصد است، بسیار موثر خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت پروژه‌های جدید که امروز به بهره‌برداری رسیدند، گفت: این اتفاقات و بهره‌برداری از این پایانه‌ها، در افزایش کارکردهای بندر شهید رجایی نقش محوری دارد و برای تأمین اهدافی است که در فصل دوازدهم قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده‌اند.

وی افزود: این پروژه‌ها همسو با راهبردهایی هستند که در حوزه توسعه صنعتی در مناطق فارس و دریایی دنبال می‌کنیم.

آشوری تازیانی ضمن ابراز نارضایتی از جایگاه فعلی کشور در تجارت دریایی، بیان کرد: سهم ما از صنعت بانکرینگ یا بازار دریایی پایین‌تر از ۴ درصد است و انتظار می‌رود که با بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود و اجرای این پروژه‌ها، سهم کشورمان در این حوزه افزایش قابل توجهی پیدا کند.

وی همچنین با تأکید بر نقش بخش غیردولتی، اظهار کرد: اصل این است که بخش خصوصی با منابع درآمدی خودش این پروژه‌ها را به سرانجام می‌رساند و این امر نیز در این زمینه موثر خواهد بود.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه استراتژیک بندر شهید رجایی اشاره کرد و افزود: این بندر به عنوان بزرگترین بندر کشور، نقش اساسی در صنعت ترانزیت کشور دارد و با این اقدامات توسعه‌ای می‌تواند ارتقا پیدا کند، به خصوص در بخش‌هایی مانند ایجاد ظرفیت‌های جدید که در حال حاضر در دست اجرا هستند.

کد خبر 6612047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها