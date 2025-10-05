کنفرانس انجمن رمز ایران در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس در تاریخهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. کنفرانس بینالمللی انجمن رمز ایران یک کنفرانس سالانه است که به بررسی حوزههای امنیت اطلاعات و رمزشناسی میپردازد.
فرخ القا معظمی دبیر اجرایی کنفرانس، محمود سلماسی زاده، رئیس انجمن رمز ایران، مسعود رجایی رئیس هیئت مدیره انجمن افتا صبح امروز در نشست خبری این کنفرانس حضور داشتند.
معظمی دبیر اجرایی این کنفرانس در ابتدا از جزئیات این کنفرانس صحبت کرد و گفت: بیستودومین کنفرانس انجمن رمز ایران با محوریت امنیت سایبری و رمزنگاری، امسال به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری پژوهشکده فضای مجازی برگزار میشود. این کنفرانس که از سال ۱۳۸۰ با همکاری انجمن رمز و یکی از دانشگاههای معتبر کشور آغاز شده، هر سال محلی برای تبادل نظر میان متخصصان صنعت امنیت و پژوهشگران دانشگاهی بوده است.
وی توضیح داد: برنامه امسال کنفرانس در دو بخش اصلی برگزار میشود؛ دو روز نخست به برگزاری ۱۸ کارگاه آموزشی پیشکنفرانس اختصاص دارد که به بررسی موضوعات روز و نیازهای صنعت و دانشگاه میپردازند. در ادامه، نشستهای علمی در محورهای «هوش و امنیت»، «امنیت محاسبات»، «رمزنگاری دیجیتال»، «پروتکلها و امنیت شبکه»، «مدیریت امنیت»، و «حریم خصوصی» برگزار خواهد شد.
دبیر اجرایی کنفرانس توضیح داد: در مجموع ۱۳۱ مقاله علمی از پژوهشگران داخلی و خارجی به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است که از میان آنها ۴۰ مقاله پذیرفته شده و در نشستهای علمی ارائه خواهد شد. همچنین ۱۳ مقاله از نویسندگان خارجی دریافت شده که سه مقاله از آنها پذیرفته شده است.
معظمی بیان کرد: از دیگر برنامههای این رویداد، کافه اشتغال است که با حضور بیش از ۳۰ شرکت صنعتی و همکاری انجمنهای صنفی برگزار میشود. این بخش فرصتی برای گفتوگوی صمیمی میان دانشجویان، کارشناسان و مدیران صنعتی فراهم میکند و شرکتکنندگان میتوانند رزومه خود را ارائه و در مصاحبههای اولیه استخدامی شرکت کنند.
وی تصریح کرد: کنفرانس امسال با حمایت حامیان طلایی از جمله اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و بانکهای صادرات و شهر برگزار میشود. در بخش سخنرانیهای کلیدی، دو پژوهشگر بینالمللی به عنوان سخنران مدعو حضور خواهند داشت: پروفسور پرلین از دانشگاه بلژیک با موضوع «امنیت سایبری و هوش مصنوعی؛ یک رابطه همزیستانه»، پروفسور شوپ از دانشگاه هلند با موضوع «رمزنگاری».
معظمی همچنین بیان کرد: همچنین در بخش سخنرانیهای داخلی، مهندس عباس حسینی مدیرعامل شرکت پرداز با موضوع «احداث مرزهای سایبری؛ گذر از دفاع پراکنده به دفاع متمرکز تهدیدات» سخنرانی خواهند کرد. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، پژوهشگرانی از کشورهای ترکیه و بلژیک نیز در این دوره مشارکت داشتهاند.
