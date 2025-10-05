نصب ۸ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان تجاری لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون تعداد هشت هزار و ۳۴۵ دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکان تجاری در سطح استان نصب و راهاندازی شده است.
وی افزود: این اقدام بر اساس دستورالعملهای شرکت توانیر و باهدف مدیریت مصرف انرژی، کاهش هزینهها و ارتقای تابآوری شبکه صورتگرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان درباره ویژگیهای این کنتورها، گفت: نوع کنتورها شامل تکفاز و سهفاز بوده و ظرفیت آنها در مناطق عادی ۱۴ کیلووات و ۸ آمپر و در مناطق گرمسیری ۱۶ کیلووات و ۲۸ آمپر است.
جمشیدی در ادامه به مزایای کنتورهای هوشمند اعم از مدیریت بهتر مصرف انرژی و امکان مشاهده لحظهای مصرف، کاهش هزینهها با شناسایی زمان اوج مصرف و انتقال مصرف به ساعات ارزانتر، تشخیص سریعتر قطعی برق و رفع سریعتر مشکلات، حذف قبضهای تخمینی و محاسبه بر اساس مصرف واقعی، بهبود پایداری شبکه و مدیریت بهینه آن و امکان اتصال به سیستمهای خانه هوشمند و کنترل لوازم برقی اشاره کرد.
وی گفت: در اجرای این طرح، ۲۴ اکیپ متشکل از همکاران و پیمانکاران استانی مشارکت داشتند که نقش مهمی در اجرای موفق پروژه ایفا کردند.
