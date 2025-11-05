به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد جمشیدی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از برگزاری برنامه آموزشی مدیریت مصرف و ایمنی در برق ویژه دانشآموزان مقطع ابتدایی خبر داد.
وی روز چهارشنبه به رسانهها گفت: این برنامه با حضور هنرمندان صدا و سیمای مرکز لرستان در دبستان پارساندیش خرمآباد و نیز مدارس شهرستانهای کوهدشت و الشتر برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان هدف از اجرای این برنامه را افزایش آگاهیهای ایمنی، ترویج فرهنگ صرفهجویی و مصرف صحیح انرژی برق در بین کودکان عنوان کرد و گفت: اجرای نمایشهای آموزشی، سرودهای کودکانه و برنامههای نمایشی شاد، موجب استقبال گسترده دانشآموزان شد.
نمایشگاه نقاشی و مسابقات فرهنگی برای دانشآموزان
جمشیدی در ادامه افزود: همزمان با این برنامه، نمایشگاه نقاشی با موضوع ایمنی و مدیریت مصرف برق نیز برگزار شد و آثار دانشآموزان در زمینه صرفهجویی و رعایت نکات ایمنی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
وی با اشاره به فضای پرنشاط برنامه اظهار داشت: در کنار آموزشهای ایمنی، مسابقات تفریحی و ورزشی نیز برگزار شد و دانشآموزان با اجرای گروهی سرود بابا برقی (بچه برقی) لحظات شاد و آموزندهای را تجربه کردند. در پایان نیز به برندگان مسابقات، جوایز و لوح تقدیر اهدا شد.
تأکید بر نقش آموزش در نهادینهسازی فرهنگ ایمنی
سعید دولتشاه مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق لرستان هم با بیان اینکه آموزش اصول ایمنی از سنین پایین اهمیت بالایی دارد، گفت: آموزش و آگاهیبخشی به کودکان در زمینه مصرف بهینه انرژی، تأثیر ماندگاری در رفتارهای مصرفی آینده آنان دارد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اجرای مستمر برنامههای آموزشی و فرهنگی در مدارس استان، درصدد است گامی مؤثر در جهت ارتقای فرهنگ ایمنی، صرفهجویی در انرژی و کاهش حوادث ناشی از برق بردارد.
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