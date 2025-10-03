۱۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در لرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: ۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان خرم‌آباد و دو دستگاه دیگر در شهرستان دورود شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی گفت: این اقدام در نتیجه هماهنگی‌های درون‌سازمانی و تعامل نزدیک با نهادهای امنیتی صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، افزود: شرکت توزیع برق لرستان مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزها را با جدیت در دستور کار دارد و استفاده غیرقانونی از برق در این زمینه موجب خسارت جدی به شبکه و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم می‌شود.

نجفی، بیان داشت: خوشبختانه با همکاری خوب حراست، مجری کاهش تلفات و نهادهای امنیتی، روند شناسایی و جمع‌آوری این تجهیزات سرعت بیشتری گرفته است.