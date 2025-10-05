به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان و شهرستانهای تابعه که با حضور معاون برنامهریزی فرمانداری و جمعی از مدیران در دفتر فرماندار برگزار شد، بر اهمیت تأمین مستمر مرغ با نرخ مصوب دولتی تاکید کرد و خواستار هماهنگی و همکاری دستگاههای مرتبط برای مدیریت بهتر بازار شد.
فرماندار چالوس اعلام کرد: رایزنیها برای تأمین ۴۰ درصد سهمیه مرغ شهرستان از سایر شهرستانهای همجوار آغاز شده است و این اقدام را گامی مهم در جهت تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز شهروندان دانست.
یوسفپور همچنین بر نظارت مستمر تیمهای بازرسی بر قیمت فروش مرغ تاکید و اعلام کرد با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم جلوگیری از خروج مرغ دولتی از چرخه مصرف عمومی، از دستگاههای مسئول خواست افراد متخصصی را برای کنترل دقیق روند توزیع و فروش مرغ با نرخ مصوب تعیین کنند تا این محصول بدون واسطه و با قیمت واقعی به دست مردم برسد.
در ادامه مقرر شد مرغداریها روزانه گزارش دقیقی از وضعیت تولید، توزیع و نرخ مرغ به فرمانداری ارائه دهند تا امکان رصد و تصمیمگیری دقیقتر فراهم شود.
