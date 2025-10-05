  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

یوسف پور: ۴۰ درصد مرغ چالوس از شهرهای همجوار تامین می‌شود

یوسف پور: ۴۰ درصد مرغ چالوس از شهرهای همجوار تامین می‌شود

چالوس- فرماندار چالوس تأمین ۴۰ درصد سهمیه مرغ از شهرستان‌های همجوار را گامی مؤثر در تنظیم بازار دانست

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان و شهرستان‌های تابعه که با حضور معاون برنامه‌ریزی فرمانداری و جمعی از مدیران در دفتر فرماندار برگزار شد، بر اهمیت تأمین مستمر مرغ با نرخ مصوب دولتی تاکید کرد و خواستار هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای مدیریت بهتر بازار شد.

فرماندار چالوس اعلام کرد: رایزنی‌ها برای تأمین ۴۰ درصد سهمیه مرغ شهرستان از سایر شهرستان‌های همجوار آغاز شده است و این اقدام را گامی مهم در جهت تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز شهروندان دانست.

یوسف‌پور همچنین بر نظارت مستمر تیم‌های بازرسی بر قیمت فروش مرغ تاکید و اعلام کرد با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم جلوگیری از خروج مرغ دولتی از چرخه مصرف عمومی، از دستگاه‌های مسئول خواست افراد متخصصی را برای کنترل دقیق روند توزیع و فروش مرغ با نرخ مصوب تعیین کنند تا این محصول بدون واسطه و با قیمت واقعی به دست مردم برسد.

در ادامه مقرر شد مرغداری‌ها روزانه گزارش دقیقی از وضعیت تولید، توزیع و نرخ مرغ به فرمانداری ارائه دهند تا امکان رصد و تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم شود.

کد خبر 6612074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها