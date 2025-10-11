به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، در بیانیه پایانی بیستودومین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در امنیت اطلاعات و رمزشناسی آمده است: انجمن رمز ایران از زمان تأسیس در سال ۱۳۷۹ تا امروز به طور مستمر و بایسته به فعالیتهای تعریف شده و اثربخش در عرصههای مختلف حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) پرداخته و به پشتیبانی علمی از امور مرتبط با آموزش، ارتقای فرهنگ عمومی و تخصصی و همچنین حمایت از شکلگیری و پیشرفت صنعت افتا اهتمام داشته باشد.
این بیانیه می افزاید: تهاجم ددمنشانه و جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونیستی بر علیه سرزمین عزیزمان ایران به روشنی نشان داد که توجه به موضوع افتا (امنیت سایبری) تا چه حد برای امنیت ملی کشور حائز اهمیت است و این اصل راهبردی را بار دیگر اثبات نمود که غفلت از این موضوع میتواند با تبعات تخریبی همتراز و شاید بالاتر از حملات فیزیکی به زیرساختهای کشور همراه باشد.
همچنین در این بیانیه مطرح شده است: جبران ضعفهای موجود برای ارتقاء امنیت سامانههای موجود و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه با این جنگ، جز با رشد علمی که عامل اصلی برای نوآوری و تولید فناوریهای مورد نیاز است و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای ارائه خدمات و تولید محصولات بومی در حوزه افتا امکانپذیر نخواهد بود. انجمن رمز ایران با تأکید بر این دو عامل مهم که طی سالهای گذشته همواره در مسیر تحقق آنها حرکت کرده است، اطمینان دارد جز با تلاش برای کسب مرجعیت علمی منطقهای و جهانی کشور در حوزه افتا و توسعه منابع انسانی مورد این حوزه راه دیگری برای اقتدار فناورانه افتا و ممانعت از تکرار حملات دشمنان به سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی کشور وجود ندارد.
در شرایط کنونی، با رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب، توجه به جایگاه علوم و فناوری افتا به عنوان یک اولویت در بازنگری نقشه جامع علمی کشور و همچنین با بلوغ تدریجی زیستبوم افتا، امیدواریم با مساعدت دولت گرانقدر که در تشکیل ستاد توسعه علوم و فناوری افتا نمودِ عینی یافته است و با اجرای اقدامات حمایتی این ستاد بویژه در امور مرتبط با تقویت مبانی علمی و پیشرفت فناوری افتا، آینده بسیار روشن و افتخارآمیزی را برای امنیت سایبری کشور شاهد باشیم.
در ادامه این بیانیه مطرح شده است: انجمن رمز ایران، با نگاه به اسناد بالادستی حوزه افتا و بر اساس برنامههای راهبردی پنجساله خود، ارتقای کیفی بیش از پیش فعالیتها با هدف دستیابی به جایگاه شایسته و تأثیرگذار منطقه ای و جهانی در علم رمزشناسی و فناوری افتا را به عنوان رویکرد اصلی دنبال میکند تا در تحقق این آینده، نقش ویژه و بایسته داشته باشد. این انجمن همچنان تلاش دارد با همکاری و هماهنگی عموم فعالان حوزه افتا در کشور موجبات پیشرفت صنعت افتا و افزایش توانمندیهای دفاع سایبری از زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم کشور را فراهم آورد و حفاظت از حریم خصوصی و داراییهای دیجیتال آحاد جامعه در برابر حملات سایبری را مورد تأکید قرار میدهد.
در این راستا با تأکید بر آنچه در مقدمه سند مصوب ستاد افتا آمده است، با اساسی دانستن نگاه اقتصادی به حوزه افتا، ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی، دانشافزایی و جذابیتبخشی به اشتغال فارغ التحصیلان مقاطع مختلف دانشگاهی در بخشهای دولتی و خصوصی مرتبط با این حوزه را به منظور حفظ منابع انسانی موجود و زمینهسازی برای بازگشت متخصصین شاغل در خارج از کشور را کاملاً ضروری میداند.
توجه و همافزایی نهادها به ۵ نکته حائز اهمیت در حوزه امنیت سایبری
اینک در پایان بیستودومین کنفرانس بینالمللی انجمن رمز ایران، ضمن قدردانی از میزبانی و مشارکت ارزشمند همکارانمان در دانشگاه شهید بهشتی برای برگزاری شایسته این کنفرانس، از نهادها و دستگاههای اجرایی مسئول در حوزه افتا، درخواست میشود برای همافزایی و استفاده حداکثری از توانمندیهای موجود، تقویت بنیانهای علمی، آموزش، مهارتافزایی، افزایش کارآمدی و حفظ نیروی انسانی ماهر و رشد صنعت داخلی در این حوزه، به موارد زیر توجه و اهتمام لازم داشته باشند:
۱- حملات سایبری رخداده شده در تهاجم و جنگ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی بر علیه کشور عزیزمان ایران به روشنی نشان داد که این نوع حملات تا چه حد میتوانند برای زیرساختهای حیاتی و سامانههای اطلاعاتی کشور خسارتبار باشند. در آینده نیز این خسارات چنانچه دانش و امکانِ اقدامات پیشگیرانه وجود نداشته باشد به مراتب سنگینتر خواهند بود. از اینرو، برای دستیابی به دانش لازم، تعمیق این دانش و بهرهمندی بایسته از آن به منظور حضور قدرتمندانه در صحنههای نبرد آتی، به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر که طی سالهای گذشته همواره از سوی این انجمن یادآوری و مورد تأکید قرار گرفته است، راهی جز ارتقاء توانمندیهای علمی و تخصصی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای بخش خصوصی در حوزه افتا وجود ندارد. به این منظور،بر توجه عملیاتی به راهبردهای ستاد توسعه علوم و فناوری افتا و اجرایی شدن اقدامات مصوب این ستاد بویژه در بخشهای مرتبط با کسب مرجعیت علمی منطقهای و جهانی کشور در موضوعات اولویتدار حوزه افتا که لازمه دستیابی به توان نوآوری و تولید محصولات راهبردی مورد نیاز در این حوزه است تأکید میشود.
۲- افزایش ناترازی در توجه به علم و فناوری افتا و تربیت و نگهداشت متخصصین مورد نیاز در حوزههای عرضه و تقاضای خدمات امنیت سایبری در دو دهه گذشته بسیار نگرانکننده است. تغییر این ناترازی و رسیدن به سطح بالای افتا یا امنیت سایبری در کشور و کسب مزیت رقابت جهانی در این حوزه، بیش از هر چیز به تسلط بر مبانی دانشی آن از جمله رمزشناسی ، احاطه علمی بر امنیت فناوریهای نوظهور و تقویت کمّی و کیفی منابع انسانی این حوزه وابسته است. انجمن رمز ایران بر این باور است که ستاد توسعه علوم و فناوری افتا با حمایت از اساتید و محققین فعال و همسوسازی توانمندیهای موجود در زمینههای مختلف این حوزه و ایجاد ظرفیتهای لازم برای توسعه امکانات علمی و تحقیقاتی در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور میتواند با سازماندهی بلندمدت و مستمر و با حرکت بر مبنای یک نقشهراه مدون، به دستاورهای ارزشمندی در افق زمانی برنامههای پنجساله پیشرفت هفتم و هشتم کشور دست یابد. با اجرای اقدامات حمایتی مذکور در سند مصوب این ستاد و پشتیبانی بایسته از مطالعات مرتبط دانشگاهی در سطح روز دنیا و عمقبخشی به این مطالعات از طریق تعریف و اجرای پروژههای اصیل و مورد نیاز کشور برای رسیدن به آینده سرفراز در این حوزه، فضای علمی و پژوهشی بالندهای در زیستبوم آن بوجود خواهد آمد که ضمن حفظ ذخیرههای علمی موجود در کشور، مهاجرت معکوس و بازگشت متخصصین شاغل در خارج از کشور را نیز به تدریج باعث خواهد شد. انجمن رمز ایران آمادگی دارد از تمامی توانمندیها و ظرفیت علمی طیف گسترده اعضای خود در دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای بخش خصوصی برای کمک به تحقق اهداف این ستاد استفاده نماید.
۳- نظر به اهمیت بومیسازی نرمافزارهای پایه، به ویژه سیستمهای عامل در سامانههای کارساز عملیاتی و ضرورت خودداری از کاربرد نرمافزارهای متنبسته خارجی در این سامانهها به لحاظ مسائل مرتبط با امنیت ملی، بر اجرای مصوبه مسکوت دولت از سال ۱۳۹۲ در این زمینه تأکید میشود و از دولت محترم چهاردهم درخواست میگردد نسبت به ابلاغ نسخه روزآمد شده این مصوبه و ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای زمانبندی شده آن، اقدامات بایسته صورت گیرد.
۴- گستره استفاده از نرمافزارها و سیستمعاملهای متنبسته خارجی در سطح عموم کاربران و به ویژه فرآیندهای به شدت پر مخاطره موجود برای شکستن و عبور از مجوزهای بهرهبرداری از این نرمافزارها، نگرانی عمیق در خصوص مخاطرات ناشی از نفوذ پذیری و آثار مخرب آنها بر صیانت از دادهها و داراییهای اطلاعاتی کشور را به همراه دارد. تداوم وابستگی به این قبیل نرمافزارها و مخاطرات موجود در فرآیند بکارگیری آنها ایجاب میکند که علاوه بر حمایت جدی از تولید محصولات بومی با کیفیت در حوزههای مختلف افتا، بر رصد دقیق و مدیریت زنجیره تأمین سیستم عامل و نرمافزارهای متنبسته خارجی تأکید شود.
۵- با هدف جذب دانشآموزان و ترغیب خانوادهها برای تحصیل فرزندانشان در علوم ریاضی به عنوان علم پایه برای توسعه و بکارگیری فناوریهای مورد نیاز آینده کشور از جمله فناوری افتا (امنیت سایبری)، پیشنهاد میشود آموزش مباحث رمزشناسی و افتا در برنامه درسی مقاطع مختلف تحصیلی پیش از دانشگاه گنجانیده شود. برای تحقق این امر مهم، انجمن رمز ایران آمادگی دارد با اتکا به سوابق فعالیتهای خود مانند برگزاری رویدادهای دهکده امنیت و رمز برای دانشآموزان علاقهمند و اجرای دورههای آموزشی رمزشناسی برای دبیران ریاضی طی سالهای گذشته، در تدوین کتب آموزشی و ارائه دورههای آمادهسازی معلمان مورد نیاز به این منظور،همکاری لازم را با وزارت آموزشوپرورش داشته باشد.
علاوه بر موارد فوق، در بندهای دیگر این بیانیه، موضوعاتی مانند "ضرورت ایجاد و ساماندهی نظام مهندسی افتا در کشور" ، "تدوین چارچوب مهارتهای نیروی کار افتا" ، "اصلاح نظام پرداخت نیروهای متخصص افتا در دستگاههای دولتی" و برخی موضوعات دیگر مورد اشاره و تاکید قرار گرفتهاند که قرار است از سوی انجمن رمز ایران به صورت رسمی به مراجع ذیربط و نهادهای مسئول در حوزه افتا منعکس شوند.
