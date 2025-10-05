به گزارش خبرنگار مهر، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: افراد سودجو با درج آگهیهایی با قیمت پایینتر از بازار در سایتها و شبکههای اجتماعی، از مشتریان درخواست بیعانه میکنند و با طرح ادعای وجود مشتریان دیگر، قربانیان را تحت فشار قرار میدهند. در این شیوه، پس از واریز وجه، نه تنها کالا تحویل داده نمیشود، بلکه ارتباط فرد کلاهبردار نیز قطع میشود.
وی توصیه کرد: شهروندان تنها هنگام دریافت کالا اقدام به پرداخت وجه کنند و از معامله در سایتهای نامعتبر پرهیز کنند، برخی سایتهای معتبر که سالها فعالیت داشته و دارای فرآیند پرداخت مشخص هستند، وضعیتشان روشن است، اما استفاده از بسترهایی مانند پلتفرم های خرید و فروش آنلاین برای خرید و فروش طلا، مناسب نیست.
سردار معظمی بیان کرد: در یکی از پروندههای اخیر، زوج جوانی برای فروش طلای خود به دلیل نیاز مالی، آگهی در یکی از این پلتفرم ها منتشر کردند. فردی با آنها تماس گرفته و مدعی شد وجه معامله را واریز کرده است. اما پول انتقالیافته، حاصل یک سرقت اینترنتی بود. در نهایت علاوه بر سرقت طلای زوج جوان، حساب بانکی آنها نیز مسدود شد و خودشان درگیر فرآیند قضایی شدند.
